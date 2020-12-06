Вечірки в Zoom і клуби в підпіллі: як і за якою ціною українцям пропонують відсвяткувати Новий рік

В Україні питання введення локдауну вже не викликає сумнівів. Навіть у РНБО підтвердили, що посилення заходів неминуче, питання тільки в даті. Зараз розглядають два варіанти: кінець грудня і 2 січня. Тому українці ризикують залишитися без звичних новорічних корпоративів та вечірок у новорічну ніч.

Як ще можна організувати новорічне святкування в розпал пандемії та скільки це коштуватиме – дізнавався OBOZREVATEL.

Такі звичні локації для новорічних вечірок, як кафе, ресторани, бари і клуби – вже напевно будуть недоступні для зустрічі 2021 року. Поки їм дозволяють працювати тільки до 22:00, тому багато закладів навіть не планують корпоративів і не розраховують на можливість працювати в новорічну ніч.

"Думаю, частина компаній відмовиться від корпоративів. А якщо вони і будуть, то в другій половині січня, – розповідає директор столичного бару "Квіткова мафія" Михайло Бабич. – На Новий рік поки плануємо доставку в звичайному режимі. Цінова політика у нас не змінилася. Особливих новорічних меню взагалі не складали".

Але не всі заклади збираються дотримуватися обмежень. В одному зі столичних клубів, де і раніше правоохоронці неодноразово фіксували порушення карантину, неофіційно повідомили OBOZREVATEL, що працювати в Новий рік будуть, незважаючи на всі обмеження. Навіть уже бронюють місця. За вхід доведеться заплатити 1500 грн, а депозит на одну людину коштуватиме 1000 грн.

Навіть під час локдауну небо закривати не планують, підтвердив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Тому від обмежень на свята можна "втекти" за кордон. Хоча вибір курортів не такий широкий, як раніше. Менеджерка туристичного агентства "ВиЛенд" (місто Кам'янське) Марія Солодкіна розповідає, що зараз без тесту на ковід "можна потрапити в Бразилію, Домінікану, Кенію, Мексику, Танзанію, Туреччину або на Кубу. Для туристів із негативним тестом відкриті: Словенія, ОАЕ, Болгарія, Єгипет, Багами і Мальдіви. У всіх країнах різні часові вимоги до тесту, але в будь-якому разі, здавати його бажано в Україні, щоб в разі позитивного результату можна було швидше скасувати тур і повернути гроші.

"Зараз топ запитів – це Єгипет (там і тепло, і летіти не далеко), – розповідає Марія. – Ціни на новорічні тури – не космічні. Багато готелів навіть прибрали оплату за гала-вечерю. Але планувати поїздку варто заздалегідь. Оскільки оператори скоротили польотну програму, буває, що туристи, які звикли до гарячих турів, залишаються без відпочинку – просто немає місць у літаку. Також варто враховувати, що готелі не заповнюють на 100%".

Українські курорти так само поки сподіваються приймати туристів у новорічні свята. Один із найпопулярніших напрямків – Карпати. Раніше бронювати номери на Новий рік готелі в регіоні починали ще влітку, а до вересня не залишалося жодного вільного номера. Цього року – приготування до свята почали набагато пізніше.

"Ми оголосили пропозицію на Новий рік тільки наприкінці жовтня, – говорить менеджер закарпатського "Гранд Готель Пилипець" Василь Пукман. – На цей момент ще залишилося кілька номерів, але попит є. Новорічний банкет теж плануємо. Річ у тім, що зараз у нас більше питань від гостей, ніж відповідей. Поки готуємося працювати, але можемо втратити всі номери в один день".

Раніше новорічні свята були піковим періодом популярності й вартості послуги. Повну оплату за бронювання номера потрібно було внести ще до 1-го грудня. Зараз же, з огляду на можливість повного локдауну, для туристів пом'якшили систему скасування бронювання. За словами Василя, через збільшення витрат дещо зросла і вартість номерів. У середньому один номер на двох зі сніданком у їхньому готелі коштуватиме 2800 грн. У готелях, де на рівень нижче, від 1200-1500 грн.

Якщо ж ви не хочете їхати далеко, але є бажання відсвяткувати Новий рік не вдома, Марія Солодкіна радить вибирати туристичні місця в межах своєї або сусідніх областей.

"Думаю, багато хто здивується і відкриє для себе чудові місця, де можна легко дотримуватися всіх правил безпеки святкування", – каже Марія.

Якщо ви вирішили відсвяткувати Новий рік вдома – свято можна урізноманітнити. Наприклад, викликавши додому аніматора: Діда Мороза, Снігуроньку або інших казкових героїв.

"Зараз дитячі ранки у нас практично відпали, а попит на аніматорів 31 грудня порівняно з минулим роком навіть зріс, – розповідає креативна директорка одеського агентства дитячих свят "Фієста" Валентина. – Якщо люди не бояться і звуть нас додому, то ми, звичайно, приїдемо, незважаючи на карантин".

Як повідомляє Валентина, ціна такої послуги 31 грудня у них варіюється від 600 грн за годину до 3500 грн. Усе залежить від того, наскільки близько безпосередньо до 12 ночі ви вирішили викликати аніматора.

Повністю відмовлятися від гучних новорічних вечірок не обов'язково. Наприклад, якщо це корпоратив, то його можна перенести на середину грудня, до передбачуваної дати локдауну, каже власниця івент-компанії "Art-ілюзіон" Ірина Жукова:

"Усі бронюють дати до 23-го грудня. Якщо раніше був попит на заходи з великим скупченням людей (від 50 і більше), то зараз компанії намагаються замовляти невеликі свята на 10-20 осіб, збираються менеджерським, директорським складом. Часто сильно економлять: якщо раніше замовляли багато шоу-номерів, шукали зіркових ведучих, то зараз запитують, у який мінімальний бюджет можна замовити діджея і ведучого. З номерів – максимум паперове шоу".

"Якщо ж ранній корпоратив вам не підходить, або ж хочете влаштувати вечірку в новорічну ніч – виходи теж є:

"Частина свят "підуть у тінь", – зазначає ведучий заходів Олександр Висоцький. Коли мене запитують, чи є варіант "Б", я раджу шукати локації, які не можна проконтролювати. Це можуть бути закриті заміські орендні будинки. Буде кейтеринг, буде те саме свято, тільки ресторан на цьому не заробить. Також є варіант свята просто неба, у форматі новорічної ярмарки, де можна попити глінтвейну та з'їсти щось гаряче. Це дозволяє почуватися безпечно в умовах коронавірусу".

У середньому замовлення святкової програми цьогоріч коштуватиме щонайменше 15-20 тис. гривень. Це без оренди приміщення й банкету.

Під час весняного локдауну були популярні заходи онлайн. Через Zoom не тільки проводили бізнес-зустрічі, а й дні народження і навіть весілля! Провести онлайн новорічну вечірку так само можливо. По мережі можна організувати різні інтерактивні розваги: ігри, конкурси. Але, як стверджує Ірина Жукова, такий формат не зручний і зовсім не популярний:

"Заходи онлайн частіше проводимо для дитячої аудиторії, наприклад, майстер-класи. Від дорослих запити теж є, люди уточнюють, чи можна так організувати. Але потім все-таки телефонують і замовляють захід офлайн. Онлайн свято – це не зовсім зручно. Для людей важливо спілкування віч-на-віч. І хоч люди стали збиратися меншими компаніями, але з набагато більшим задоволенням зустрічаються особисто".

Не в захваті від онлайн свята й Олександр Висоцький:

"Люди перебувають перед комп'ютером, у своїх звичайних стінах, не одягнені святково, у них немає магії пересування кудись, немає тактильного контакту, імпровізації, невимушеності. Все це – емоційно нульове".

До речі, онлайн захід коштуватиме практично стільки ж, скільки й офлайн.

Що саме передбачає, так званий, інтелектуальний локдаун, який можуть ввести перед святами, в уряді поки не роз'яснили. Ймовірно, обмеження і не будуть такими ж жорсткими, як навесні. Але навіть якщо країну чекає повний локдаун, сфера свят пропонує безліч варіантів, як провести Новий рік. Якщо ви не хочете нудьгувати на дивані перед телевізором, то обов'язково зможете знайти відповідний варіант на будь-який смак і гаманець.