Вакарчук оприлюднив декларацію: чим володіє нардеп від "Голосу"

Народний депутат від фракції "Голос" Святослав Вакарчук опублікував електронної декларацію за 2019 рік.

Популярний музикант задекларував 2,5 мільйона гривень дивідендів в ТОВ "Суперсиметрія", а також майже 670 тисяч гривень доходів за вкладом в АТ "Райффайзен Банк Аваль". Ця інформація оприлюднена в Єдиному державному реєстрі декларацій.

Вакарчук отримав гонорарів на 300 тисяч гривень, 44,5 тисячі гривень доходу від відчуження цінних паперів і роялті від політичної партії "Голос" в розмірі 6 тисяч гривень. Як депутат Вакарчук заробив за минулий рік майже 169,5 тисячі гривень.

Святослав Вакарчук

Співмешканка Вакарчука Ляля Фонарьова задекларувала 250 тисяч гривень від підприємницької діяльності, 98 тисяч зарплати і більш 475 тис приросту коштів на рахунках в зв'язку управлінням грошовими активами.

Також у них вказано три квартири в Києві площею 68,8 кв.м, 475,8 кв.м та 186,3 кв.м (вартістю 1 мільйон, 5,056 мільйона і 344,4 тисячі гривень відповідно), а також дачний будинок площею 121 кв.м та земельна ділянка площею 598 кв.м. в с.Гнідин Бориспільського району Київської області (вартістю 752,6 тисяч і 411,3 тисяч гривень відповідно).

Ще Вакарчук володіє одним машиномісцем в Києві, а ще одне вказав в платному користуванні. Фонарьова ж є співвласником нежитлових приміщень площею 34,12 тис кв.м, а Вакарчук орендує нежитлові приміщення площею 120 і 18,1 кв.м.

Також у них є чотири автомобілі: BMW 528I 2012 випуску вартістю 590,5 тисячі гривень, Range Rover 2015 р.в. вартістю 3 млн 169 тисячі гривень, BMW G32 640i xDrive 2018 р.в. вартістю 2 млн 71 тисяча гривень і Renault Laguna 1994 р.в..

Вакарчук і Фонарьова ivona.bigmir.net

Нардеп задекларував 3 мільйона 35 тисяч гривень на рахунку в "Райффайзен Банк Аваль", $ 12 тисяч в "Bank of America", портфель активів в управлінні у швейцарському банку "Banque Pictet & Cie SA" вартістю $ 1 мільйон 160 тисяч, а також 1993 гривень, $ 36 і € 122 в "ПриватБанку". Готівкою Вакарчук зберігає 1,8 мільйона гривень, $ 230 тисяч, € 137 тисяч.

Вакарчук і Фонарьова є кінцевими бенефіціарами ТОВ "Суперсиметрія", ТОВ "Африка", ТОВ "Лулу", ТОВ "Етер", ТОВ "Дом 911", швейцарської компанії "Amber Production AG" і ліхтенштейнський "Agate Stiftung".

У власності політика перебувати акції Стахановського заводу феросплавів, який знаходиться на тимчасово окупованій території, Маріупольського заводу важкого машинобудування і швейцарської компанії "Amber Production AG".

Як писав OBOZREVATEL, згідно зі свіжими соцопитуваннями, Вакарчуку довіряють 24% українців, тоді як не довіряють 61%. При цьому в разі виборів президента його підтримали б лише 2% українців.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал