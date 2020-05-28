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28 травня • оновлено в 18:21
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Вакарчук оприлюднив декларацію: чим володіє нардеп від "Голосу"

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Народний депутат від фракції "Голос" Святослав Вакарчук опублікував електронної декларацію за 2019 рік.

Популярний музикант задекларував 2,5 мільйона гривень дивідендів в ТОВ "Суперсиметрія", а також майже 670 тисяч гривень доходів за вкладом в АТ "Райффайзен Банк Аваль". Ця інформація оприлюднена в Єдиному державному реєстрі декларацій.

Вакарчук отримав гонорарів на 300 тисяч гривень, 44,5 тисячі гривень доходу від відчуження цінних паперів і роялті від політичної партії "Голос" в розмірі 6 тисяч гривень. Як депутат Вакарчук заробив за минулий рік майже 169,5 тисячі гривень.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Співмешканка Вакарчука Ляля Фонарьова задекларувала 250 тисяч гривень від підприємницької діяльності, 98 тисяч зарплати і більш 475 тис приросту коштів на рахунках в зв'язку управлінням грошовими активами.

Також у них вказано три квартири в Києві площею 68,8 кв.м, 475,8 кв.м та 186,3 кв.м (вартістю 1 мільйон, 5,056 мільйона і 344,4 тисячі гривень відповідно), а також дачний будинок площею 121 кв.м та земельна ділянка площею 598 кв.м. в с.Гнідин Бориспільського району Київської області (вартістю 752,6 тисяч і 411,3 тисяч гривень відповідно).

Ще Вакарчук володіє одним машиномісцем в Києві, а ще одне вказав в платному користуванні. Фонарьова ж є співвласником нежитлових приміщень площею 34,12 тис кв.м, а Вакарчук орендує нежитлові приміщення площею 120 і 18,1 кв.м.

Також у них є чотири автомобілі: BMW 528I 2012 випуску вартістю 590,5 тисячі гривень, Range Rover 2015 р.в. вартістю 3 млн 169 тисячі гривень, BMW G32 640i xDrive 2018 р.в. вартістю 2 млн 71 тисяча гривень і Renault Laguna 1994 р.в..

Вакарчук і Фонарьова

Вакарчук і Фонарьова

ivona.bigmir.net

Нардеп задекларував 3 мільйона 35 тисяч гривень на рахунку в "Райффайзен Банк Аваль", $ 12 тисяч в "Bank of America", портфель активів в управлінні у швейцарському банку "Banque Pictet & Cie SA" вартістю $ 1 мільйон 160 тисяч, а також 1993 гривень, $ 36 і € 122 в "ПриватБанку". Готівкою Вакарчук зберігає 1,8 мільйона гривень, $ 230 тисяч, € 137 тисяч.

Вакарчук і Фонарьова є кінцевими бенефіціарами ТОВ "Суперсиметрія", ТОВ "Африка", ТОВ "Лулу", ТОВ "Етер", ТОВ "Дом 911", швейцарської компанії "Amber Production AG" і ліхтенштейнський "Agate Stiftung".

У власності політика перебувати акції Стахановського заводу феросплавів, який знаходиться на тимчасово окупованій території, Маріупольського заводу важкого машинобудування і швейцарської компанії "Amber Production AG".

Вакарчук оприлюднив декларацію: чим володіє нардеп від "Голосу"
Вакарчук оприлюднив декларацію: чим володіє нардеп від "Голосу"
Вакарчук оприлюднив декларацію: чим володіє нардеп від "Голосу"
Вакарчук оприлюднив декларацію: чим володіє нардеп від "Голосу"
Вакарчук оприлюднив декларацію: чим володіє нардеп від "Голосу"
Вакарчук оприлюднив декларацію: чим володіє нардеп від "Голосу"
Вакарчук оприлюднив декларацію: чим володіє нардеп від "Голосу"
Вакарчук оприлюднив декларацію: чим володіє нардеп від "Голосу"
Вакарчук оприлюднив декларацію: чим володіє нардеп від "Голосу"
Вакарчук оприлюднив декларацію: чим володіє нардеп від "Голосу"
Вакарчук оприлюднив декларацію: чим володіє нардеп від "Голосу"
Вакарчук оприлюднив декларацію: чим володіє нардеп від "Голосу"
Вакарчук оприлюднив декларацію: чим володіє нардеп від "Голосу"
Вакарчук оприлюднив декларацію: чим володіє нардеп від "Голосу"

Як писав OBOZREVATEL, згідно зі свіжими соцопитуваннями, Вакарчуку довіряють 24% українців, тоді як не довіряють 61%. При цьому в разі виборів президента його підтримали б лише 2% українців.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Святослав Вакарчук
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Вакарчука "Голос"
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Економіка Особисті фінанси

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