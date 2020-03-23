В "Укрпошті" розгромили ідею НБУ платити пенсії лише на картку

В "Укрпошті" розгромили ідею НБУ в умовах карантину платити пенсії лише на банківські картки, щоб знизити ризик заразитися коронавірусом.

Мільйони пенсіонерів за таких умов залишаться без грошей, оскільки банки є лише в 6% населених пунктів України, а транспорт між ними не ходить. Про це повідомив голова "Укрпошти" Ігор Смілянський у Facebook у понеділок, 23 березня.

Соцвиплати під час карантину

"Колеги з НБУ – я зараз дам ваш телефон тим пенсіонерам, які застрягли в своїх будинках в селі і не можуть доїхати до райцентру, щоб зняти гроші на життя. А ви потім іншим поясніть, як це зашибісь отримувати там гроші на карту, добре? Коли в мирний час туди і назад коштувало доїхати до 100 гривень", – обурився Смілянський.

Він додав, що банки, в яких можна зняти гроші з картки, є лише в 6% населених пунктів країни. І проблема існує не десь в глушині, а навіть у селах Київської області.

На доказ цього Смілянський опублікував діаграму, яка показує, що в останні роки доступність банків у населених пунктах стає все гіршою. І лише "Укрпошта" залишається в більшості з них.

Доступність банків і відділень "Укрпошти" Ігор Смілянський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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