В "Укренерго" планують підняти тарифи

"Укренерго" пропонує ввести новий тариф. Основна складова зміни тарифу лежить в графі витрат на оплату праці.

Очікується, що новий тариф буде на рівні 5,694 коп./КВт/год. Про це повідомив фінансовий директор ДП "НЕК "Укренерго" Сергій Єрмак, зазначивши при цьому, що це дозволить збільшити зарплату працівникам компанії в середньому на 30%. Про це повідомляє Facenews.

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"90% загальної суми будуть спрямовані на підвищення зарплати робітників і інженерів напрямків експлуатації мережі, оперативно-диспетчерського управління та ІТ. Підвищення зарплат передбачено Галузевою угодою, а також законом про Державний бюджет України на 2018 рік", - зазначив Єрмак.

Крім того, "Укренерго" пропонує збільшити витрати на юридичні послуги на 20 млн грн. Ці кошти будуть спрямовані, зокрема, на юридичний супровід в сфері міжнародного права для забезпечення позову про відшкодування вартості втраченого майна та компенсації збитків Укренерго в результаті окупації Росією АР Крим.

Серед іншого, проект структури тарифу передбачає витрати на Держенергонагляд у другому півріччі 2018 року. Для цього в структуру тарифу були закладені витрати в сумі 137,9 млн грн. Частка тарифу Укренерго складе всього 2,7% від вартості електроенергії, за яку безпосередньо платить споживач.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що 8 лютого прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав переглянути методику формування RAB-тарифів .

У Національній комісії, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), пророкують протягом 10-20 років поступове зниження тарифного навантаження на споживачів в результаті впровадження стимулюючого утворення тарифів RAB (Regulatory Asset Base).