В Україну з Росії прийшла нова шахрайська схема

В Україні в чатах месенджерів пройшли масові розсилки з рекламою нової шахрайської схеми з Росії.

Про це OBOZREVATEL стало відомо зі скарг людей. Їм пропонують можливість нібито отримати 310 тис. рублів на кожного члена сім'ї під виглядом компенсації за ПДВ.

OBOZREVATEL перевірив схему та пояснює, чому це обман.

Пропонують гроші кожному

Сайт, який рекламують, має явні ознаки шахрайства. По-перше, він перекидає користувача на іншу веб-адресу. А, по-друге, ресурс вимагає введення конфіденційних даних людини, а в підсумку для ніби-то отримання грошей вимагає заплатити за якісь "юридичні послуги".

Шахрайська розсилка

Шахрайська розсилка

Як влаштована схема

Спочатку сайт просить користувача ввести 6 цифр з номеру банківської картки.

Шахрайська розсилка

Потім перекидає користувача на сторінку, яка імітує пошук по якійсь базі даних.

Шахрайська розсилка

Шахрайська розсилка

Шахрайська розсилка

У підсумку ресурс повідомляє, що людина може отримати величезну суму – 270 тис. рублів (близько 101 тис. гривень).

Шахрайська розсилка

Спілкування в цей час йде з якоюсь "юристкою", яка просить заповнити анкету.

Шахрайська розсилка

Під час перевірки ми погодилися на умови і ввели наші "особисті" дані.

Шахрайська розсилка

Після цього до отримання грошей залишився один крок.

Шахрайська розсилка

Шахрайський сайт готовий дати нам гроші. Але користувач спочатку повинен заплатити 372 рубля (близько 140 гривень) за якісь "юридичні послуги за реєстрацію".

Шахрайська розсилка

Зрозуміло, що жодної "компенсації ПДВ", та ще й на російському ресурсі, користувач не отримає. А ось гроші втратить.

Як повідомляв OBOZREVATEL, шахраї в мережі придумали новий спосіб обману: довірливим українцям "продають душі", які нібито дозволять поліпшити матеріальне становище і отримати довгоочікуване благополуччя, іншим ж обіцяють заплатити 22 тисячі гривень за "продаж найголовнішого органу".

В Україні розгорівся найбільший скандал через зливу в мережу сотень гігабайтів особистих даних громадян. Інформацію продавали через Telegram-бот, який через скарги закрили, але наступного ж дня роботу відновили.