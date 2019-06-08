ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
СвітСпорт

/Особисті фінанси

В Україну їдуть з усього ЄС: як заробляють на сурогатному материнстві

745Читати матеріал російською

Україна – одна з найпопулярніших країн серед бездітних батьків, які шукають собі сурогатних матерів. Сюди за дітьми їдуть з усіх країн ЄС і навіть США. Послуга обходиться від 29 до понад 40 тис. євро.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. "Жінки знаходять оголошення в метро, в газетах. Самі дзвонять. У нас працює гаряча лінія. Там відповідають на найпростіші питання і називають основні вимоги. Беремо повнолітніх, але не старше 38 років. Можна і старше, але не у нас. Обов'язково вже повинен бути одна дитина. Якщо у жінки немає своїх дітей, таку маму не візьмуть ", – расскаивает юрист однієї з таких компаній.

В Україну їдуть з усього ЄС: як заробляють на сурогатному материнстві

Новини
Сурогатна бабуся: американка врятувала сина-гея від бездітності

Сурогатних матерів знаходять в Україні, а звертаються до нас пари з ЄС, зазначає співрозмовник. Все залежить від того, де рекламується агентство. "Ми в основному в Німеччині, з Німеччини і приїжджають. Часто бувають одностатеві пари, але у нас це взагалі ніяк неможливо, навіть якщо б хтось сильно захотів допомогти, нотаріус може оформити документи тільки тим, хто перебуває у шлюбі. А якщо одностатева пара отримала свідоцтво про шлюб в Німеччині, в Україні цей документ недійсний ", – розповідає собесед

Як раніше писав OBOZREVATEL, в РПЦ заявили, що сурогатне материнство є гріхом і навіть гірше проституції. Таку заяву зробив відомий російський священик, протоієрей Всеволод Чаплін

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Україна
Тег
сурогатне материнство
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel