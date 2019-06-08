В Україну їдуть з усього ЄС: як заробляють на сурогатному материнстві

Україна – одна з найпопулярніших країн серед бездітних батьків, які шукають собі сурогатних матерів. Сюди за дітьми їдуть з усіх країн ЄС і навіть США. Послуга обходиться від 29 до понад 40 тис. євро.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. "Жінки знаходять оголошення в метро, в газетах. Самі дзвонять. У нас працює гаряча лінія. Там відповідають на найпростіші питання і називають основні вимоги. Беремо повнолітніх, але не старше 38 років. Можна і старше, але не у нас. Обов'язково вже повинен бути одна дитина. Якщо у жінки немає своїх дітей, таку маму не візьмуть ", – расскаивает юрист однієї з таких компаній.

Сурогатних матерів знаходять в Україні, а звертаються до нас пари з ЄС, зазначає співрозмовник. Все залежить від того, де рекламується агентство. "Ми в основному в Німеччині, з Німеччини і приїжджають. Часто бувають одностатеві пари, але у нас це взагалі ніяк неможливо, навіть якщо б хтось сильно захотів допомогти, нотаріус може оформити документи тільки тим, хто перебуває у шлюбі. А якщо одностатева пара отримала свідоцтво про шлюб в Німеччині, в Україні цей документ недійсний ", – розповідає собесед

Як раніше писав OBOZREVATEL, в РПЦ заявили, що сурогатне материнство є гріхом і навіть гірше проституції. Таку заяву зробив відомий російський священик, протоієрей Всеволод Чаплін

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