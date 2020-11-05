В Україні з'явиться нова відпустка на два тижні: кого стосуватиметься

В Україні пропонують ввести новий вид відпустки тривалістю два тижні. Її даватимуть після народження дитини будь-якому члену сім'ї (батьку, матері, бабусі чи дідусю). Відповідні нововведення передбачено законопроєктом №3695, який зареєстрували 88 народних депутатів.

Як розповіла OBOZREVATEL президентка Асоціації багатодітних сімей "АММА" Юлія Ібрагім, такий крок – необхідність. Мовляв, батьки повинні отримати підтримку й розуміти свою роль у сім'ї. Ба більше, за словами Ібрагім, у багатьох багатодітних сім'ях батьки і так розділяють "домашню роботу" з дружинами практично на рівних.

"Це світова практика. Дуже важливо роль батька підтримувати. Потрібно дати батькові більше прав. Нині тільки мама йде в декрет, отримує виплати. Але в сім'ї тато відіграє не останню роль. Важливо, щоб тато в цьому брав участь. Чи не був усунений. Я на 100% підтримую, і нехай вистачить мудрості в наших народних депутатів ухвалити цей законопроєкт", – розповідає Юлія.

Після народження дитини можна буде взяти відпустку на два тижні. Нині законом таку перерву в роботі не передбачено. Відпустку зможе оформити один із членів сім'ї:

мати дитини;

чоловік матері дитини;

батько дитини, який не є чоловіком, але веде загальний побут із матір'ю;

бабуся чи дідусь дитини, якщо її виховує один батько.

Право на законний лікарняний для жінки після пологів таке нововведення не скасовує.

Також декретом можуть скористатися й чоловіки. "За бажанням матері або батька дитини їй (йому) надається відпустка з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства", – йдеться в законопроєкті.

Раніше, як писав OBOZREVATEL, експерти Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) заявили, що робочий тиждень потрібно скоротити до 4 днів. Низка країн уже впровадила нововведення: практика засвідчує, що продуктивність не втрачається, а настрій працівників поліпшується.