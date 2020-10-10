В Україні з'явилася нова схем обману: як правильно знайти роботу

Олександр Литвин
Олександр Литвин
Особисті фінанси
8,5 т.
Робота в Україні

В Україні на ринку праці щодня з'являються сотні нових вакансій. Зростаючим рівнем безробіття скористалися шахраї. Про те, як правильно знайти собі роботу – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Якщо потенційний роботодавець пропонує вам оплатити оформлення будь-яких документів або навчання до прийняття на роботу, швидше за все, це шахрай, розповідає Аліса Лаговська, керівник групи рекрутингу міжнародного сайту з пошуку роботи Jooble. Також шахраїв можна визначити якщо:

  • Вас просять за свій рахунок купувати спецодяг, навчальну літературу, сировину або будь-які інші матеріали, які можуть знадобитися для роботіи;

  • У вакансії немає детального опису і не вказано місце розташування робочого місця. Шахраї можуть орендувати гарний офіс для співбесід, але робоче місце може бути на краю міста в промзоні;

  • Ви не знайшли в інтернеті інформацію про діяльність компанії або вона складається в більшості з негативних відгуків; якщо у компанії немає сайту, або він неробочий і на ньому не вказані контакти.

  • Роботодавець не оплачує роботу під час випробувального терміну - будь-яка робота повинна бути оплачена, і проходження співробітником випробувального терміну не звільняє роботодавця від виплати йому обумовленої на співбесіді заробітної плати, навіть якщо вона трохи менша, ніж після проходження цього періоду.

  • Якщо для проходження співбесіди вас просять назвати ваші паспортні дані і код ІПН. Такі дані дійсно потрібні роботодавцю для підтвердження і можливої перевірки службою безпеки компанії вашої особистості, але тільки після того, як ви пройшли співбесіду, і роботодавець буде готувати документи для офіційного прийняття вас в штат.

  • Якщо вам нав'язливо пропонують роботу з високою зарплатою без досвіду роботи або конкретних професійних навичок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українських користувачів торговельного майданчика OLX почали атакувати хакери з Росії. Під приводом продажу товару вони дізнаються дані картки покупця, а потім знімають з неї гроші.

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