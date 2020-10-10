В Україні з'явилася нова схем обману: як правильно знайти роботу

В Україні на ринку праці щодня з'являються сотні нових вакансій. Зростаючим рівнем безробіття скористалися шахраї. Про те, як правильно знайти собі роботу – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Якщо потенційний роботодавець пропонує вам оплатити оформлення будь-яких документів або навчання до прийняття на роботу, швидше за все, це шахрай, розповідає Аліса Лаговська, керівник групи рекрутингу міжнародного сайту з пошуку роботи Jooble. Також шахраїв можна визначити якщо:

Вас просять за свій рахунок купувати спецодяг, навчальну літературу, сировину або будь-які інші матеріали, які можуть знадобитися для роботіи;

У вакансії немає детального опису і не вказано місце розташування робочого місця. Шахраї можуть орендувати гарний офіс для співбесід, але робоче місце може бути на краю міста в промзоні;

Ви не знайшли в інтернеті інформацію про діяльність компанії або вона складається в більшості з негативних відгуків; якщо у компанії немає сайту, або він неробочий і на ньому не вказані контакти.

Роботодавець не оплачує роботу під час випробувального терміну - будь-яка робота повинна бути оплачена, і проходження співробітником випробувального терміну не звільняє роботодавця від виплати йому обумовленої на співбесіді заробітної плати, навіть якщо вона трохи менша, ніж після проходження цього періоду.

Якщо для проходження співбесіди вас просять назвати ваші паспортні дані і код ІПН. Такі дані дійсно потрібні роботодавцю для підтвердження і можливої перевірки службою безпеки компанії вашої особистості, але тільки після того, як ви пройшли співбесіду, і роботодавець буде готувати документи для офіційного прийняття вас в штат.

Якщо вам нав'язливо пропонують роботу з високою зарплатою без досвіду роботи або конкретних професійних навичок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українських користувачів торговельного майданчика OLX почали атакувати хакери з Росії. Під приводом продажу товару вони дізнаються дані картки покупця, а потім знімають з неї гроші.