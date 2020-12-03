В Україні зростуть податки на квартири і зарплати: скільки заплатимо із січня 2021-го

Олександр Литвин Особисті фінанси 10:15, 3.12.2020 Оновлено: 10:28, 3.12.2020

В Україні вже через кілька днів підвищать частину податків. Наприклад, "єдиний податок" для фізосіб-підприємців другої групи збільшиться з 944,6 до 1200 грн.

Про те, як і для кого підвищать податки в 2021-му, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Податки для фізосіб-підприємців

З 1 січня збільшаться податки для фізосіб-підприємців першої та другої групи. Так, для них збільшиться мінімальний розмір ЄСВ (дивіться нижче) і сам єдиний податок:

  • для першої групи: з 210,2 до 227 грн (10% прожиткового мінімуму для працездатних);

  • для другої групи: з 944,6 до 1 200 грн (20% мінімальної зарплати).

Мінімальний ЄСВ

Також із 2021 року в Україні збільшиться мінімальна ставка єдиного соціального внеску. Вона становить 22% від мінімалки. Зараз це 1 039 грн, а буде – 1 320 грн. Такий розмір соцвнеску платять українці з мінімальними доходами і фізособи-підприємці.

Податки на нерухомість

Ставка прив'язана до мінімальної зарплати. до того ж платити потрібно за минулий рік. У 2020-му платили за минулий рік із максимальною ставкою 62,5 грн за квадрат, а в 2020-му – 70,8 грн (1,5% мінімалки).

Платити потрібно за кожен квадрат, який перевищує "норму", а вона становить 60 квадратів для квартир і 120 квадратів для будинків. Зібрані гроші надходять до місцевих бюджетів, тому в них є можливість за бажанням скоротити ставку податку або збільшити "норму житла". Податок сплачується за кожен квадрат, який перевищує "норму" житла.

Наприклад, у Києві в 2021-му за квартиру площею 80 квадратних метрів потрібно буде заплатити за 20 квадратів 1416,9 грн. Варто враховувати, що "норма" в 60 і 120 квадратів встановлена на одну особу. Припустимо, у вашій родині є три людини. Якщо нерухомість оформити так, що кожному буде належати рівно 1/3 квартири, то платити податок доведеться тільки за апартаменти площею від 180 квадратів (по 60 квадратів кожному). Якщо ж сім'я складається з трьох осіб, але житло оформлено тільки на одну з них, то норма буде втричі меншою.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, що фізичні-особи підприємці, які вже вийшли на пенсію за віком, можуть більше не платити за себе єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Українці мають право повернути частину сплаченого прибуткового податку (ПДФО, 18% зарплати), якщо минулого року платник податків платив за освіту (свою або дитини), виплачував відсотки за іпотекою, витратив гроші на лікування, платив за страховку (зокрема, пенсійну).

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Економіка Особисті фінанси

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