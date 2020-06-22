В Україні зросте прожитковий мінімум: як вплине на пенсії та субсидії

В Україні з 1 липня 2020 року підвищиться прожитковий мінімум (ПМ). Це вплине на розмір інших соціальних виплат.

Зокрема, від розміру ПМ залежать допомоги, пенсії, заробітні плати, сітка окладів, навіть аліменти та деякі штрафи. Зараз (із 1 січня 2020 року) цей показник становить 2027 грн.

Яким буде прожитковий мінімум

ПМ на одну людину – 2118 гривень;

для дітей до 6 років – 1859 гривень;

для дітей у віці від 6 до 18 років – 2318 гривень;

для працездатних осіб – 2197 гривень;

для осіб, які втратили працездатність – 1712 гривень

Наступне підвищення прожиткового мінімуму відбудеться 1 грудня – до 2189 грн.

Що буде з пенсіями

Внаслідок підвищення ПМ в Україні зросте розмір мінімальної пенсії – з 1 липня 1712 гривень. Розмір максимальної пенсії складе 17120 грн (зараз це від 1638 до 16 380 грн). Тобто в результаті нововведення підвищать мінімальну і максимальну пенсії, а також надбавки за надстаж.

Прожитковий мінімум і мінімальна пенсія в Україні у 2020 році

Аліменти і виплати військовослужбовцям

Від розміру прожиткового мінімуму залежить разова матеріальна допомога українцям, яких призивають на строкову службу в армію. Вона становить два ПМ, тобто з 1 липня складе 4236 грн.

А ще збільшиться мінімальний розмір аліментів (не менше половини прожиткового мінімуму на дитину):

для дітей до 6 років – 929,50 грн;

для дітей у віці від 6 до 18 років – 1159,00 грн.

Податки та субсидії

"Для першої групи платників єдиного податку ставка встановлюється в межах 10% прожиткового мінімуму", – йдеться у ст. 293 Податкового кодексу.

Так, до 1 липня показник ПМ для працездатної особи становить 2102 грн, а ставка – 210,2 грн. Після першого липня прожитковий мінімум становитиме 2197 грн, а ставка – 219,7 грн.

Також зростуть субсидії, враховуючи, що розмір доходу залишиться колишнім. У формулі розрахунку розміру субсидії також фігурує прожитковий мінімум. Середньомісячний дохід одного члена сім'ї ділять на два прожиткові мінімуми, множать на 15% і на загальний дохід сім'ї. Отримана сума – обов'язковий платіж за комуналку, а решту повинна покрити субсидія.

Допомога з безробіття

В Україні з 1 липня зросте і розмір максимальної допомоги з безробіття (встановлена в розмірі не більш ніж 4 прожиткові мінімуми для працездатних осіб). Отже, цей показник складе 8788 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні разом із підвищенням прожиткового мінімуму з 1 липня перерахують цілу низку виплат. Наприклад, податок для першої групи "єдинників" збільшиться майже на 20 грн, також зростуть субсидії, враховуючи, що розмір доходу залишиться колишнім.

Реальний прожитковий мінімум (ПМ) в Україні на сьогодні становить 4,2-4,3 тис. грн. Тоді як у бюджеті він закладений на рівні 2027 грн. Про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.