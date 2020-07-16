В Україні зросли лікарняні та декретні виплати

З початку 2020 року середній розмір виплат за лікарняними в Україні виріс на 19%, а допомога з вагітності зросла майже на 16%.

Про це повідомили на сайті Фонду соціального страхування у четвер, 16 липня.

"За підсумками першого півріччя 2020 середньоденний розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності для всіх працюючих, склав 321,23 гривні – це на 51,57 гривні, або 19,1% більше, ніж за той же період 2019 року", – йдеться у повідомленні.

Середньоденний розмір допомоги з вагітності та пологів порівняно з минулим роком зріс на 15,8% – з 241,72 гривень до 279,8 гривень.

Допомога з вагітності та пологів надається у розмірі 100% середньої заробітної плати застрахованої особи. Розмір допомоги з тимчасової втрати працездатності залежить від тривалості страхового стажу та складає 50% середньої заробітної плати (якщо стаж не перевищує 3 років), 60% (при стажі від 3 до 5 років), 70% (від 5 до 8 років) і 100% (якщо стаж – понад 8 років, або за наявності пільг відповідно до законодавства).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 липня 2020 року підвищили прожитковий мінімум (ПМ). Це вплине на розмір інших соціальних виплат.

В Україні найближчим часом буде запроваджено електронний лікарняний лист.