В Україні зросла середня зарплата: скільки, кому і де більше платять

В Україні в травні середня зарплата склала 10239 грн, що свідчить про приріст + 17,35% за рік.

Як повідомив в Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць, приріст реальної середньої зарплати з урахуванням інфляції склав 7% в рік.

Найвищі середні зарплати зафіксовані в таких регіонах:

1) Київ - 15157 грн

2) Донецька обл. - 11391 грн

3) Київська обл. - 10776 грн

Найбільша середня зарплата за видами економічної діяльності:

1) Фінансова та страхова діяльність - 18888 грн

2) Інформація та телекомунікації - 17 120 грн

3) Державне управління і оборона; обов'язкове соціальне страхування - 13 850 грн

У той же час найнижчі показники зафіксовані в таких видах діяльності:

1) Тимчасове розміщення та організація харчування - 6773 грн

2) Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги - 6915 грн

3) Освіта - 8035 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в приватному секторі середні зарплати зросли до 440 доларів (11,6 тис. грн). Наступним кроком уряду буде збалансування доходів українських сімей.

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