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5 березня • оновлено в 13:00
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В Україні підняли розмір середньої пенсії: у Пенсійному фонді сказали, на скільки

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Середній розмір пенсії в Україні у 2019 році виріс на 437 грн. Станом на 1 січня 2020 року він склав 3083 грн.

Про це сказав глава Пенсійного фонду Євген Капінус, підбиваючи підсумки роботи за минулий рік, повідомили в прес-службі ПФУ.

Раніше стало відомо, що в січні 2020 року пенсії в Україні отримали 632,4 тис. Пенсіонерів-переселенців. Загальна сума виплат – 3 млд гривень. Середній розмір склав 4714 гривень.

Пенсія в Україні

Пенсія в Україні

"Зокрема, щомісяця в Україні виплачували пенсію 11,3 млн пенсіонерам. Було призначено 378,8 тис. yових пенсій. Також проведено 5 автоматичних перерахунків пенсій", – відзначили в ПФУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні скасували осучаснення пенсій в березні, яке повинно було привести до зростання виплат на 8-12%. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в законі не прописані чіткі терміни, тому рішення по пенсіях буде прийнято "протягом року".

Кабінет міністрів України скасував осучаснення пенсій з 1 березня з порушенням закону і може отримати безліч судових позовів від простих українців.

В Україні індексацію пенсій проведуть не в березні, як це було в минулому році, а тільки у вересні 2020 го. В середньому для пенсіонерів старше 80 років надбавка складе 700 грн з урахуванням підвищення прожиткового мінімуму.

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Читайте всі новини по темі "Пенсія в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Тема
Пенсія в Україні
Особа
Євген Капінус
Місце
Україна
Теги
Пенсійний фонд пенсії
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Перепил Недо
Перепил Недо
Врут и не краснеют.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Перепил Недо, а шо ви хечете, щири украинци...
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