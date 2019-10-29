Без обмежень: в Україні змінилися правила купівлі валюти

В Україні з 5 листопада набудуть чинності нові правила, що дозволяють купівлю валюти та банківських металів фізичним особам без обмежень у сумі.

Чергові ослаблення валютного регулювання затверджені постановою "Про затвердження Змін до Положення про заходи захисту і визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті", інформує пресслужба НБУ.

Так, обмеження у відповідних покупках, встановлене на рівні 150 тис. гривень у день через касу банку, фінансової установи або в системах онлайн-банкінгу, перестане діяти.

Також Національний банк скасовує вимогу про подання фізособами в банки документів, що підтверджують підстави для проведення операцій із купівлі безготівкової іноземної валюти.

Ілюстрація. Валюта strana.ua

За оцінками НБУ, ці послаблення не матимуть істотного впливу на валютний ринок, тому що зазвичай купівля іноземної валюти здійснюється на суми, менше 150 тис. гривень. Крім того, обсяги купівлі та продажу валюти для населення є співмірними.

Водночас чиста купівля валюти Нацбанком на міжбанківському валютному ринку завдяки надлишковій пропозиції з боку бізнесу й інвесторів цього року становить майже $4 мільярди, а міжнародні резерви протягом останніх місяців зберігаються на рівні $21-22 мільярди.

"Крім того, немає підстав і для посилення тиску на гривню внаслідок дії психологічних чинників – інфляційні та девальваційні очікування українців, як свідчать останні опитування Національного банку, продовжують поліпшуватися", – наголосила пресслужба.

Додається, що Нацбанк буде продовжувати валютну лібералізацію відповідно до темпів поліпшення макроекономічних умов і з урахуванням швидкості прийняття та імплементації пакету законів, спрямованих на попередження непродуктивного відтоку капіталу з країни.

Відзначимо, з початку року НБУ скасував уже більше 30 валютних обмежень, які раніше діяли в Україні.

bank.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, експерти в Україні прогнозують, що курс долара в 2020 році буде коливатися в районі позначки 27 грн/$. Водночас існують умови, за яких гривня може зміцнитися вище цього рівня.

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