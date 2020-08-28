В Україні знову розвернувся курс долара: скільки коштує валюта

В Україні 28 серпня курс долара після незначного зниження розвернувся на всіх сегментах валютного ринку. Особливо сильно валюта виросла в ціні на готівковому ринку – на 8 копійок, довідковий курс і вартість валюти в банках не змінилася.

Детальніше про курс валют – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Курс НБУ на 28 серпня

долар США – 27,46 грн (+8 копійок)

євро – 32,43 грн (15 копійок)

Курс валют 28 серпня bank.gov.ua

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют у банках

Долар:

Купівля – 27,2 грн/$ (без змін)

Продаж – 27,60 грн/$ (без змін)

Скільки коштує долар у банках minfin.com.ua

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 27,43 грн/$ (+8 копійок)

Продаж – 27,54 грн/$ (+9 копійок)

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україні знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас уже в 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.