В Україні знову розвернувся курс долара: скільки коштує валюта

Курс долара в Україні.
В Україні 28 серпня курс долара після незначного зниження розвернувся на всіх сегментах валютного ринку. Особливо сильно валюта виросла в ціні на готівковому ринку – на 8 копійок, довідковий курс і вартість валюти в банках не змінилася.
Детальніше про курс валют – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
долар США – 27,46 грн (+8 копійок)
євро – 32,43 грн (15 копійок)
Курс валют 28 серпня bank.gov.ua
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Долар:
Купівля – 27,2 грн/$ (без змін)
Продаж – 27,60 грн/$ (без змін)
Скільки коштує долар у банках minfin.com.ua
Долар:
Купівля – 27,43 грн/$ (+8 копійок)
Продаж – 27,54 грн/$ (+9 копійок)
Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.
Україні знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас уже в 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.
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