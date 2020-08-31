В Україні знову перерахують пенсії: хто отримає на 500 грн більше

Після підвищення мінімалки до 6,5 тис. грн в липні 2021 року українці, які виконали вимоги щодо стажу та досягли віку 65 років, отримуватимуть пенсію в розмірі від 2600 грн (на 500 грн більше, ніж зараз).

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Крім того 1 січня 2021 року частина пенсіонерів отримає виплату в розмірі на 300 грн більше (2400 грн). Це пов'язано з підвищенням мінімальної зарплати з 5 до 6 тис. грн.

Право на 40% від мінімальної зарплати мають права ті, хто:

досяг віку 65 років;

виконав вимоги щодо стажу (30 років для жінок і 35 років для чоловіків).

Вчена Лідія Ткаченко відзначає: з урахуванням, що в наступному році влада обіцяє зробити доплату в 500 грн всім, хто має достатньо стажу і досяг віку 75 років, таке підвищення торкнеться незначна кількість українців.

Мінімальна зарплата – це така собі риса: менше – не можна, а більше – можна. Скільки українців отримують мінімалку, сказати складно. Як розповів екс-міністр соцполітики Андрій Рева, близько 75% співробітників дрібних і середніх підприємств офіційно мають таку зарплату. Але це тільки офіційно, мовляв, більшість з них отримують частину доходу в конверті.

Як повідомляв OBOZREVATEL: