В Україні знизився розмір субсидії: у яких областях отримували найменше

Середній розмір субсидій в Україні на одне домогосподарство в липні 2020 року порівняно з червнем знизився на 4% – з 267,78 грн до 256,73 грн.

Про це йдеться в даних, оприлюднених на сайті Міністерства соціальної політики. Загалом виплати отримали 2,93 млн громадян. Також для 17,2 тисяч домогосподарств у липні субсидію було призначено.

На оплату житлово-комунальних послуг було нараховано 389,9 млн грн. З них 379,5 млн українці отримали в готівковій формі, а 10,3 млн – у безготівковій.

Найбільше домогосподарств, які отримували допомогу, – у Дніпропетровській (232,7 тис.) та Харківській (216,8 тис.) областях. Найменше – на Закарпатті (37,2 тис.).

Де найбільші виплати

м. Київ – 485 грн;

Харківська обл. – 338,9 грн;

Запорізька обл. – 329 грн.

Де найменші виплати

Закарпатська обл. – 137,8 грн;

Чернівецька обл. – 158,8;

Івано-Франківська обл. – 189,4 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністерка соцполітики Марина Лазебна заявила, що відомство перевірить пільги та допомоги, а також перегляне програми, де є зловживання.

В Україні через нову методику розрахунку доходу знизиться розмір соціальної допомоги багатодітним сім'ям. Крім того, вже зменшили і розмір субсидій. В результаті в опалювальний сезон субсидія зменшитися приблизно на 40% порівняно з минулим роком.

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