В Україні знизили розмір зарплат для розрахунку пенсій: у кого і як зміняться виплати

В Україні середня зарплата для розрахунку пенсій у квітні 2020 року вона скоротилася на 580 грн і склала 9325,9 грн.

Про це повідомляє на своїй сторінці Facebook Пенсійний фонд. Від цього показника залежить і розмір пенсії. Так, якщо ваша власна заробітна плата залишиться сталою, то при зниженні середньої заробітної плати по країні розмір майбутньої пенсії може зрости.

Якщо ж разом із середньою заробітною платою по країні знизиться і ваша зарплата, розмір майбутньої пенсії буде меншим.

Показник середньої зарплати в Україні Сторінка ПФУ в Facebook

"Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за квітень 2020 року, який відповідно до закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування "враховується для обчислення пенсії. Середня зарплата у квітні склала 9325,93 грн", – ідеться в повідомленні ПФУ.

Формула розрахунку пенсій складається всього з трьох змінних. Незважаючи на це, точний розмір майбутньої виплати можуть розрахувати тільки в Пенсійному фонді. Щоб вирахувати коефіцієнт заробітку, фахівці порівнюють дані про зарплату майбутнього пенсіонера і середнього розміру заробітної плати за кожен місяць.

Однак приблизний розмір виплати можна дізнатися вже зараз. Так, у формулі середню зарплату за три минулі роки множать на співвідношення власної зарплати до середньої, на кількість відпрацьованих років і на 1%.

Як рахується пенсія в Україні

З іншого боку, на розмір виплат також може вплинути і держава. І якщо наразі збільшити суму виплат через дефіцит Фонду та складної демографічної ситуації складно, то, наприклад, підвищити мінімальну зарплату – цілком реально.

По-перше, при наявності необхідного розміру стажу (30 років для жінок і 35 років для чоловіків) пенсія після 65 років повинна складати не менше 40% мінімальної зарплати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців уже в наступному році чекає нова пенсійна реформа. Тих, хто вже вийшов на заслужений відпочинок, зобов'яжуть робити внесок на особистий рахунок. Ці гроші або візьмуть із уже наявних податків і внесків, або ж змусять платити додатково.

В Україні до 45 розширено перелік банків, які здійснюють виплату пенсій, грошової допомоги та зарплати працівникам бюджетних установ.