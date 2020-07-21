В Україні знайшли гроші на підвищення мінімалки: у Мінфіні розкрили плани

В Україні в 2020-му мінімальну зарплату (МЗП) підвищать із 4 723 до 5 000 грн, гроші на це вже є в бюджеті країни. При цьому ресурс для підвищення МЗП в 2021-му до 6–6,5 тис. грн усе ще шукають.

Про це в інтерв'ю ZN заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Найперше, зазначив політик, від підвищення кроку виграють місцеві бюджети, Пенсійний фонд. Саме вони отримують більшу частину з податкового навантаження на зарплату (ПДФО, ЄСВ).

Державний бюджет також отримає зростання відрахувань, проте доведеться більше витратити на заробітні плати бюджетників. Чи підвищувати тарифну сітку і як впровадити таке підвищення, у Мінфіні ще не вирішили.

"Звичайно, це вплине на економічну динаміку, на фонд оплати праці, на інфляцію. Але на сьогодні я не можу вам сказати загалом про ефект від цього кроку. Тому що тут із погляду балансу бюджету вигоду отримують місцеві бюджети (тому що в них осідає більша частина ПДФО) і Пенсійний фонд, а державний бюджет виграє тільки частково, тому що бюджетна сфера істотно виросте. І тут питання, яким чином ми це будемо вводити. Чи будемо ми перший тарифний розряд підвищувати, в якому обсязі? Була дискусія буквально минулого тижня про макропоказники, про тарифну сітку. Тому ми поки рахуємо", – сказав Марченко.

При цьому сам Сергій Марченко погоджується: підвищувати мінімальну зарплату потрібно, однак попередньо варто прорахувати майбутні витрати і вплив на бюджет та економіку країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні реальна зарплата, згідно з консенсус-прогнозом, у 2020 році впаде на 13,9%. Цей показник враховує не тільки номінальний розмір, але і вплив зростання цін на купівельну спроможність.

Карантин і пандемія коронавірусу назавжди змінили ринок праці не тільки в Україні, але й по всьому світу. Якщо для нас актуальні зниження зарплат і перехід на віддалену роботу, то у світі вже почався активний перехід до нових технологічних робочих місць і скорочення персоналу.