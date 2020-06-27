В Україні значно змінилася ситуація на ринку праці, – Кабмін

В Україні з початку червня відбувається стабілізація на ринку праці. За оцінками Кабміну, програма по компенсації безробіття для малого і середнього бізнесу дозволила зберегти 241 тис. робочих місць.

Про це на своїй сторінці Facebook заявив прем'єрміністр Денис Шмигаль. "Держслужба зайнятості за карантин допомогла знайти роботу 156 тисячам осіб. Позитивні результати дає і введена на початку травня Урядова програма допомоги по частковому безробіттю для МСБ. Після запуску програми на початку травня було подано 155 000 заявок, в результаті чого вдалося зберегти робочі місця для 241 000 працівників", – заявив прем'єр.

В Україні активізується ринок праці, заявив Шмигаль facebook.com/dshmyhal

Відзначимо, в розпал карантину близько 2 млн осіб тимчасово залишилися без зарплати в Україні. Це працівники тих сфер, які змушені були тимчасово закритися, а своїх працівників відправити у неоплачувану відпустку, розповідає старша наукова співробітниця Інституту демографії та соцдосліджень Лідія Ткаченко.

Приблизно 600 тис. підприємств на час карантину зупинили роботу. Це не тільки кафе і ресторани, а й уся сфера послуг, івент-компанії, туристичні фірми, ринки, салони краси тощо. Така сама ситуація в більшості країн світу. Але якщо, наприклад, американці можуть розраховувати на істотні грошові виплати і фінансову підтримку від держави, в України грошей на це немає. Крім того, частина українців працювала в тіні і взагалі ні на що претендувати не можуть. 75 відсоткам заощаджень вистачить аж на місяць (результати опитування "Нью-імідж маркетинг груп спільно із Zn.ua").

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів 27 грудня затвердив і передав на розгляд Верховної Ради законопроєкт про зміни до Трудового кодексу (КЗпП). У ньому зберігаються базові соціальні гарантії у сфері праці, але роботодавцям дадуть більше можливостей для звільнення співробітників.

У президентській партії "Слуга народу", аргументуючи необхідність ухвалення нового КЗпП, заявили, що в Україні "права найманих працівників захищені навіть більше, ніж цього хочуть самі працівники".