В Україні значно подорожчає долар: аналітики розповіли, скільки заплатять українці

В Україні курс долара найближчого тижня може вирости на 40-50 копійок. Незважаючи на те, що главою НБУ призначили досвідченого банкіра, учасники ринку все ще зберігають негативні настрої, купують більше валюти і не поспішають продавати гривню.

Про те, як і чому зміниться курс долара найближчим часом – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Ринок очікує нової регуляції, а долар через хвилювання подорожчає

Українська гривня після стрибка на тлі звільнення глави НБУ перейшла в новий діапазон і, здається, найближчим часом не збирається переходити до зміцнення. Опитані аналітики впевнені: долар буде тільки дорожчати.

До кінця липня американська валюта може коштувати близько 27,7 грн/$, впевнений старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. За його оцінками гривня може втратити близько 50 копійок, що можна вважати відчутною девальвацією за такий короткий період часу.

Одна з причин такої девальвації, додає аналітик, це страх перед новою політикою Національного банку під керівництвом призначеного днями Кирила Шевченка. У Раді він заявив, що зберігатиме фінансову стабільність, але при цьому пообіцяв створити фундамент для економічного розвитку. Чи означає це, що він піде на прискорення інфляції та девальвації гривні для збільшення виторгів та експортного прибутку бізнесу, невідомо.

Долар в Україні подорожчає НБУ

"Поки ринок оцінює це призначення негативно для гривні, курс долара піднявся до рівнів початку квітня. Для розуміння середньострокових перспектив сьогоднішніх заяв нового глави НБУ мало, треба буде дочекатися його перших значущих для валютного ринку дій на цій посаді", – розповідає Іосуб.

З таким твердженням погоджується і керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. "Ринок очікує девальвації гривні, що стимулюватиме експортерів. Зі зростанням інфляції та девальвації гривні підвищаться і бюджетні надходження. Відповідно, ринок відіграє нові плани регулятора зниженням курсу", – розповідає аналітик.

За його оцінками, найближчим часом гривня продовжить девальвувати і може опуститися до рівня 27,4-27,5 грн/$. Загалом ринок перейшов у новий торговельний діапазон – 27-27,5 грн/$.

На що може вплинути подорожчання долара

Як уже писав OBOZREVATEL, в Україні приблизно чверть споживчого кошика залежить від імпорту. Слідом за подорожчанням долара, приблизно через тиждень-два, почнуть зростати і ціни на імпортні товари: техніку, одяг і навіть продукти харчування.

В умовах подорожчання долара на 10 копійок бензин може зрости в ціні на 7 копійок (а при зростанні до 27,7 грн/$ на 35 копійок). Щоправда, таке зростання відбудеться із запізненням в декілька тижнів.

Також від валюти залежить вартість газу, а після подорожчання блакитного палива зростуть у ціні опалення і гаряча вода. Від валюти залежить і більша частина продуктів харчування. Наприклад, кілограм бананів у супермаркетах у середньому коштує $1,2. Якщо зараз це 31,5 грн, то до кінця наступного року – 33,24 грн за кілограм.

Варто купувати валюту?

Скуповувати валюту в будь-якому випадку не потрібно. Якщо у вас запланована велика покупка, найкраще купувати невеликими порціями раз на місяць. При цьому більшу частину коштів необхідно купувати влітку, а до кінця року, коли курс традиційно зростає, обсяги покупок можна знизити.

"Навіть досвідчені гравці на ринку не завжди можуть заробити на валютних операціях. Я б не радив намагатися отримати прибуток на обміні валют. Потрібно розглядати валюту як засіб заощадження коштів або накопичення на майбутню покупку. При цьому краще відразу купувати кілька валют: долар, євро, єни, наприклад", – розповідає Мазуренко.

Є три основні правила, як правильно купувати валюту. Важливо при цьому визначитися з метою.

Якщо відкладати на конкретну покупку. В такому разі правильно накопичувати в тій валюті, в якій будете витрачати гроші. Наприклад, якщо збирати на поїздку до Риму, найкраще купувати євро. Якщо ж ви плануєте купувати машину, ціна якої фіксована у доларах, найкраще відразу збирати американську валюту.

Якщо збирати на "чорний день". У такому разі варто відразу купувати три різні валюти. Наприклад, долари, євро і юані. Такий кошик дозволить диверсифікувати (розділити) ризики. Це головний принцип.

Також не можна купувати гроші відразу. Найкраще робити це невеликими порціями раз на місяць. При цьому більшу частину коштів необхідно купувати ближче до літа, а до кінця року, коли курс традиційно зростає, обсяги покупок можна знизити.