В Україні зміняться тарифи на комуналку: скільки заплатимо

В Україні можуть переглянути цілу низку комунальних послуг. Крім електроенергії і газу, також до кінця року можуть подорожчати вода і тепло.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Вартість блакитного палива в Україні, згідно з останньою постановою Кабміну, буде визначатися як найменша ціна на різних сегментах ринку. Для цього будуть порівнювати, скільки коштує блакитне паливо на Українській енергетичній біржі, у Нафтогазу, середню імпортну вартість і тариф, визначений за старим постановою (8,55 грн/куб).

Тобто максимальна ціна в цьому році, якщо уряд не змінить діючі правила, становитиме 8,55 грн. У Міненерго вважають, що зовнішній ринок в 2019-му буде залишатися з відносно низькими ціновими показниками.

У 2019-му опалення подорожчає приблизно на 10%, передбачається в консенсус-прогнозі Мінекономрозвитку. Левова частка в платіжках – тариф на блакитне паливо. І якщо газ залишиться в стабільному ціновому діапазоні, через зростання інших складових тарифу (зарплати, ремонтні роботи, інвестиції в розвиток і т. Д) тепло може незначно додати в ціні.

Тариф на електроенергію в Україні вже давно не відповідає економічно аргументованого рівню. За різними оцінками він повинен бути приблизно на 30-40% вище. Кабінет міністрів з 1 липня, коли запрацює ринок, окремих постачальників зобов'яже продавати "ток" за спеціальними тарифами. Тому різких стрибків не буде.

Також в Україні, відповідно до закону про житлово-комунальні послуги, всі, хто не створять ОСББ або не виберуть управителя свого будинку, повинні будуть вносити абонплату на комуналку. Платити щомісячну абонплату повинні тільки ті, хто підписав індивідуальні договори. Зібрані гроші повинні витрачатися на підписання документів, обслуговування лічильників, стягнення боргів. Важливо відзначити, що гроші будуть стягувати щомісячно, навіть якщо зовсім не користуватися комунальними послугами. І платити все будуть по-різному.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також у травні запрацював закон про комерційний облік комунальних послуг і новий базовий закон про ЖКП. Головний принцип - платити доведеться за кожен кубометр води і Гкал тепла, а тих, хто затримує платежі, каратимуть штрафами і відключенням.

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