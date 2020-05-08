В Україні змінять умови карантину: як піти в ресторан і не заразитися коронавірусом

Кабінет міністрів з 11 травня дозволить не тільки гуляти в парках і їздити на велосипеді, але й відкрити магазини, кафе та ресторани.

Які обмеження діятимуть, як правильно себе поводити в громадських місцях, щоб не заразитися коронавірусом, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

З 11 травня можна йти в кафе й ресторани?

Так, але з обмеженнями. Відстань між гостями повинна бути не менше 1,5 метра, сидіти можна тільки на літніх майданчиках просто неба, у персоналу мають бути засоби захисту (маски, рукавички, окуляри), у працівників повинні перевіряти температуру, а за кожним столом − сидіти не більше двох осіб (виняток лише для дітей до 14 років).

У масках мають бути й гості, за винятком того часу, коли вони їдять.

Як не заразитися в кафе й ресторані. Рекомендації ВООЗ:

Не носіть гумові рукавички, але мийте й дезінфікуйте руки. "Ви більшою мірою захищені від COVID-19, коли не користуєтеся гумовими рукавичками, але миєте руки, ніж коли носите рукавички. Збудник коронавірусної інфекції COVID-19 може забруднити гумові рукавички", – йдеться в розміщених на сайті організації рекомендаціях.

Тримайтеся від людей на відстані щонайменше 1 метра. А перш ніж торкатися столу й інших поверхонь, переконайтеся, що офіціант ретельно вимив поверхні й продезінфікував стіл після минулого гостя.

Уніан

Від OBOZREVATEL: якщо ви все-таки вирішили відвідати літній майданчик, йдіть туди, де впевнені, що всі санітарні норми під час приготування їжі дотримуються.

А що з фітнес-клубами і спортивними залами?

Поки їх залишать закритими. Але є хороші новини: офіційно з 11 травня дозволили виходити на пробіжки, їздити на велосипеді, гуляти в парках, а спортсмени можуть відвідувати навчально-тренувальні збори (саме спортсмени).

Є й певні вимоги: бігати, кататися й гуляти можна тільки в масках або респіраторах, зокрема й виготовленими самостійно.

Рекомендації ВООЗ:

мийте або дезінфікуйте руки після контакту з поверхнями й після того, як повернулися з вулиці;

щойно маска стає сирою, замініть її на нову, і не використовуйте одноразові маски повторно. Як зняти маску: зніміть маску, тримаючись за резинки ззаду (не торкаючись передньої частини маски), і відразу ж викиньте в контейнер для відходів, який закривається; обробіть руки спиртовмісним засобом або вимийте їх із милом;

якщо ви відчуваєте нездужання або у вас підвищена температура – залишайтеся вдома;

тримайтеся на відстані до людей, які вас оточують, зі знайомими вітайте одне одного на відстані й без рукостискань.

Які магазини відкриють і як у них себе поводити, щоб не захворіти?

З 11 травня в Україні відкриють непродовольчі магазини (це буде стосуватися практично всіх об'єктів торгівлі), зокрема й магазини одягу в торгово-розважальних центрах.

Для всіх магазинів діє правило: на кожну людину має бути щонайменше 10 кв. м площі.

varus.ua

Що рекомендує ВООЗ:

тримайтеся на відстані не менше 1 метра від тих, хто вас оточує, і не торкайтеся руками очей, рота або носа;

перед використанням оброблюйте антисептиком ручки продуктових кошиків або візків;

після повернення з магазину, а також після розбирання принесених покупок ретельно мийте руки.

Що з музеями?

Музеї, музеї просто неба, заповідники можуть працювати, персонал повинні довозити до місця роботи й забезпечити всіма засобами індивідуального захисту.

"Безпосередній прийом відвідувачів за умови забезпечення персоналу (зокрема й захист обличчя, очей, рук) і відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, в тому числі виготовленими самостійно, може здійснюватися за рішенням власника (органів управління)", – ідеться в постанові Кабміну.

Що з перевезеннями?

Пасажирські літаки (і приймати, і відправляти з України), поїзди, автобусне сполучення між населеними пунтками все ще під забороною. Обмеження продовжили з 11 до 22 травня. Також продовжили заборону відвідувати анексований Росією Крим.

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