Головна Новини
8 травня • оновлено в 15:43
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Особисті фінанси

В Україні змінять умови карантину: як піти в ресторан і не заразитися коронавірусом

2.1т
Читати матеріал російською

Кабінет міністрів з 11 травня дозволить не тільки гуляти в парках і їздити на велосипеді, але й відкрити магазини, кафе та ресторани.

Які обмеження діятимуть, як правильно себе поводити в громадських місцях, щоб не заразитися коронавірусом, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

З 11 травня можна йти в кафе й ресторани?

Так, але з обмеженнями. Відстань між гостями повинна бути не менше 1,5 метра, сидіти можна тільки на літніх майданчиках просто неба, у персоналу мають бути засоби захисту (маски, рукавички, окуляри), у працівників повинні перевіряти температуру, а за кожним столом − сидіти не більше двох осіб (виняток лише для дітей до 14 років).

У масках мають бути й гості, за винятком того часу, коли вони їдять.

Як не заразитися в кафе й ресторані. Рекомендації ВООЗ:

  • Не носіть гумові рукавички, але мийте й дезінфікуйте руки. "Ви більшою мірою захищені від COVID-19, коли не користуєтеся гумовими рукавичками, але миєте руки, ніж коли носите рукавички. Збудник коронавірусної інфекції COVID-19 може забруднити гумові рукавички", – йдеться в розміщених на сайті організації рекомендаціях.

  • Тримайтеся від людей на відстані щонайменше 1 метра. А перш ніж торкатися столу й інших поверхонь, переконайтеся, що офіціант ретельно вимив поверхні й продезінфікував стіл після минулого гостя.

В Україні змінять умови карантину: як піти в ресторан і не заразитися коронавірусом

Уніан

Від OBOZREVATEL: якщо ви все-таки вирішили відвідати літній майданчик, йдіть туди, де впевнені, що всі санітарні норми під час приготування їжі дотримуються.

А що з фітнес-клубами і спортивними залами?

Поки їх залишать закритими. Але є хороші новини: офіційно з 11 травня дозволили виходити на пробіжки, їздити на велосипеді, гуляти в парках, а спортсмени можуть відвідувати навчально-тренувальні збори (саме спортсмени).

Є й певні вимоги: бігати, кататися й гуляти можна тільки в масках або респіраторах, зокрема й виготовленими самостійно.

Рекомендації ВООЗ:

  • мийте або дезінфікуйте руки після контакту з поверхнями й після того, як повернулися з вулиці;

  • щойно маска стає сирою, замініть її на нову, і не використовуйте одноразові маски повторно. Як зняти маску: зніміть маску, тримаючись за резинки ззаду (не торкаючись передньої частини маски), і відразу ж викиньте в контейнер для відходів, який закривається; обробіть руки спиртовмісним засобом або вимийте їх із милом;

  • якщо ви відчуваєте нездужання або у вас підвищена температура – залишайтеся вдома;

  • тримайтеся на відстані до людей, які вас оточують, зі знайомими вітайте одне одного на відстані й без рукостискань.

Які магазини відкриють і як у них себе поводити, щоб не захворіти?

З 11 травня в Україні відкриють непродовольчі магазини (це буде стосуватися практично всіх об'єктів торгівлі), зокрема й магазини одягу в торгово-розважальних центрах.

Для всіх магазинів діє правило: на кожну людину має бути щонайменше 10 кв. м площі.

В Україні змінять умови карантину: як піти в ресторан і не заразитися коронавірусом

varus.ua

Що рекомендує ВООЗ:

  • тримайтеся на відстані не менше 1 метра від тих, хто вас оточує, і не торкайтеся руками очей, рота або носа;

  • перед використанням оброблюйте антисептиком ручки продуктових кошиків або візків;

  • після повернення з магазину, а також після розбирання принесених покупок ретельно мийте руки.

Що з музеями?

Музеї, музеї просто неба, заповідники можуть працювати, персонал повинні довозити до місця роботи й забезпечити всіма засобами індивідуального захисту.

В Україні змінять умови карантину: як піти в ресторан і не заразитися коронавірусом

"Безпосередній прийом відвідувачів за умови забезпечення персоналу (зокрема й захист обличчя, очей, рук) і відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, в тому числі виготовленими самостійно, може здійснюватися за рішенням власника (органів управління)", – ідеться в постанові Кабміну.

Що з перевезеннями?

Пасажирські літаки (і приймати, і відправляти з України), поїзди, автобусне сполучення між населеними пунтками все ще під забороною. Обмеження продовжили з 11 до 22 травня. Також продовжили заборону відвідувати анексований Росією Крим.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
карантин вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Економіка Особисті фінанси

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги