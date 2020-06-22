В Україні змінять робочий день: кого стосується і до чого тут коронавірус

В Україні змінять час початку робочого дня, щоб уникнути скупчення у громадському транспорті

Кабінет міністрів постановою №500 ухвалив рішення змінити час початку робочого дня в Україні. Регіональні комісії вже найближчим часом повинні з урахуванням нових вимог обговорити з роботодавцями та затвердити графіки таким чином, щоб уникнути скупчення людей вранці.

Про те, як працюватиме нововведення і для чого його ухвалили, читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Що вирішив Кабмін?

Чинні карантинні обмеження продовжили, а разом з тим роботодавцям рекомендували перенести початок робочого дня на пізніший час. Мовляв, у такому разі це дозволить зменшити потоки людей і тим самим знизить ймовірність зараження.

Як припускають в уряді, працювати під час карантину українці повинні з 9-11 годин дня, а не з 8-9, як було раніше. Наприклад, о 10-й годині Кабмін пропонує відкриватися:

магазинам;

СТО;

поштовим відділенням;

спортивним залам;

офісам страхових компаній;

закладам освіти;

соціальним службам.

Також з 10-ї години працюватиме Пенсійний фонд, центри надання адміністративних послуг, установи соціального захисту, а органи влади – з 8-ї години ранку.

OBOZREVATEL звернувся по коментар до "Нової пошти" та кількох мереж спортивних залів. Нам пояснили: поки нічого про новий графік не чули, але при цьому запевнили, що виконуватимуть усі ухвалені на державному рівні правила.

Нових графіків дійсно поки немає. Територіальні комісії самостійно ухвалюють рішення, як змінюватиметься робочий день в їхніх населених пунктах. Як розповіла OBOZREVATEL начальниця відділу з питань цивільного захисту населення Уманського виконкому Олена Опришко, рішення комісії буде обов'язковим до виконання як для державних, так і для приватних підприємств.

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"Рішення ухвалюється за рекомендацією головного санітарного лікаря регіону. Не думаю, що будуть якісь проблеми з виконанням. Регіональні відділення Пенсійного фонду донесуть своїм підрозділам, Центри надання адміністративних послуг підпорядковуються місцевій владі, та й приватні роботодавці зобов'язані виконувати рішення комісії й будуть це робити", – зазначає Опришко.

"Якщо всіх перевести на роботу з 10-ї години, то ми побачимо, що скупчення людей залишилося, але якщо раніше концентрація була о 8-9 годині, то зараз буде о 10-11 годині. Тому хтось повинен виходити на роботу о 8-й годин, хтось – об 11-й", – передбачає юрист Олександр Плахотник.

При цьому експерт додає: якщо буде інструкція, наприклад, для продуктових магазинів відкриватися з 9-ї ранку, а вони продовжать працювати з 7-ї, цілком можливо, що їх можуть оштрафувати на 17 тис. грн за порушення карантинних обмежень.

"Ті, хто працює цілодобово, теж, ймовірно, мають свої другі зміни перевести на той час, за якого працівники не будуть в годину пік добиратися на роботу. Але це все залежить від того, як рішення пропишуть територіальні комісії", – додає Плахотник.

Роботодавцям пропонують взяти на себе відповідальність

"На період дії карантину з метою обмеження скупчення громадян у транспорті і на шляхах проходження на роботу/з роботи застосовувати там, де це можливо, гнучкий режим робочого часу, який, зокрема, передбачає різний час початку і закінчення роботи для різних категорій працівників, дистанційну (надомну) роботу", – йдеться у постанові Кабміну.

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Роботодавці самі повинні ухвалювати рішення, як вони розділять робочий час, кого переведуть на дистанційну роботу тощо.

Олена Опришко впевнена: посилення карантину в тому чи іншому вигляді буде ефективним. До послаблень кількість хворих була значно меншою, зараз через те, що українці розслабилися і перестали самостійно обмежувати число контактів, вірус активно набирає обертів.

Можливо, нове обмеження дозволить повернути ситуацію під контроль, при цьому від рішень місцевої влади, відповідального ставлення кожного роботодавця і обережності кожного українця залежить, як швидко закінчиться карантин і скільки осіб заразиться в нашій країні.