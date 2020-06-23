В Україні змінять робочий день: чиновниця розповіла, чи зачепить приватні підприємства

В Україні до 31 липня продовжили карантин – крім вже наявних обмежень, Кабмін також ухвалив рішення змістити початок робочого дня на більш пізній час. Це нововведення діятиме як для органів влади, Пенсійного фонду, соціальних служб та центрів надання адмінпослуг, так і для приватного сектору.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявила начальниця відділу з питань цивільного захисту населення Уманського виконкому Олена Опришко.

"Рішення ухвалюється за рекомендацією головного санітарного лікаря регіону. Не думаю, що будуть якісь проблеми з виконанням. Регіональні відділення Пенсійного фонду донесуть своїм підрозділам, центри надання адміністративних послуг підпорядковуються місцевій владі, та й приватні роботодавці зобов'язані виконувати рішення комісії і будуть це робити", – зазначила вона.

В Україні змінять час початку робочого дня через карантин pixabay

Наприклад, о 10:00 Кабмін пропонує відчинятися:

магазинам;

СТО;

поштовим відділенням;

спортивним залам;

офісам страхових компаній;

установам освіти;

соціальним службам.

Також з 10:00 працюватиме Пенсійний фонд, центри надання адміністративних послуг, установи соціального захисту, а органи влади – з 8:00. OBOZREVATEL звернувся за коментарем до "Нової пошти" й кількох мереж спортивних залів. Нам пояснили: поки нічого про новий графік не чули, але водночас запевнили, що виконуватимуть усі ухвалені на державному рівні правила.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.