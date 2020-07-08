В Україні нардепи на на чолі зі "слугою народу" Дмитром Наталухою пропонують запровадити нові правила на ринку оренди нерухомості.

Як йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту, близько 90% ринку оренди знаходиться в тіні. І це велика проблема – бюджети недоотримують величезні суми. Згідно із законом українець, який здає квартиру в оренду, повинен платити 18% прибуткового податку, говориться в матеріалі OBOZREVATEL.

Як доведеться здавати квартиру в оренду?

Після того, як закон ухвалять, потрібно буде внести паспорт (в ньому буде безліч характеристик) до єдиного реєстру. Наталуха обіцяє, що вносити дані можна буде абсолютно безкоштовно (в чинній редакції законопроєкту це не прописано). Зробити це можна самостійно, або залучаючи фахівця (який заздалегідь повинен отримати документ, який підтверджує його кваліфікацію).

У паспорт потраплять десятки критеріїв:

прізвище, ім'я та по батькові;

дата народження;

місце проживання;

ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів

тип об'єкту нерухомості;

реєстраційний (кадастровий) номер об'єкта нерухомості;

адреса об'єкта нерухомості;

відомості про документ на об'єкт нерухомості;

відомості про технічний стан об'єкта нерухомості;

відомості про наявність виконавчих проваджень щодо об'єкта нерухомості;

відомості про наявність заборгованості за платіжками (з зазначенням стану такої заборгованості (погашена або непогашена).

Проти законопроєкту виступили і ріелтори, і нотаріуси. Як заявляють в нотаріальній палаті, документ "обмежує права власників самостійно розпоряджатись належними їм об'єктами нерухомого майна". Мовляв, якщо законопроєкт ухвалять у такому вигляді, доведеться обов'язково звертатися до ріелторів (що порушує Конституцію), також єдина платформа може створити монополію, відзначають нотаріуси.

В ідеалі це дозволить застерегти шахрайські схеми. Правда, головна проблема – відсутність жорсткого контролю – залишається. Асоціація, яку створять для видачі сертифікатів ріелторів, зможе контролювати тільки ріелторів. А ось простих українців, які ухиляються від сплати податків, як і зараз, знайти і притягнути до відповідальності буде складно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на сайтах оголошень розміщують неіснуючі варіанти дешевого житла, при цьому потенційних орендарів просять ще до того, як покажуть квартири, відразу оплатити вартість першого місяця проживання.

В Україні після обвалу цін на оренду під час карантину поступово дорожчають квартири. У Києві та великих містах, за оцінками експертів, зростання вже склав близько 10%. І черговий стрибок цін очікується вже у вересні.