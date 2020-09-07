В Україні змінять пенсійний вік? Що потрібно знати кожному працівнику

В Україні вже найближчим часом доведеться розглянути питання перегляду пенсійного віку. Демографічна ситуація погіршується, а через зарплати в конвертах дефіцит Пенсійного фонду залишається на високому рівні.

Про те, як і чому в Україні можуть переглянути вік виходу на заслужений відпочинок – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Підвищення пенсійного віку: непопулярний крок, але уникнути не вдасться

В Україні один із найнижчих в Європі вік виходу на пенсію. На його підвищення вже зважилися в сусідніх країнах, наприклад, Білорусі, у нас же в межах реформи 2017-го ввели приховане підвищення пенсійного віку і тільки для тих, хто не зможе заробити 35 років стажу до 2027-го.

Головний аргумент противників підвищення пенсійного віку – низька середня тривалість життя. Наприклад, чоловіки в середньому живуть до 67 років. Правда, тут потрібно враховувати, що в цій статистиці враховується смертність у будь-якому віці: як при народженні, так і в молодому віці. Під час оцінки можливості перегляду пенсійного віку до уваги беруть тривалість життя тих, хто дожив до 60 років. І вони, як пояснює аналітик Єгор Комов, мають усі шанси "дотягнути" до 74-75 років.

Найближчим часом питання перегляду пенсійного віку не розглядають, але рано чи пізно до цього кроку доведеться прийти. Ось лише кілька цифр:

у 2030-му близько 60% українців отримуватимуть пенсію близько мінімальної (через недостатню кількість стажу, оцінки Світового банку);

у 2050-му кожен третій українець досягне пенсійного віку;

кількість українців за 20 років може скоротитися на 28%.

І в Кабінеті міністрів, і у Верховній Раді переконують, що зараз перегляд пенсійного віку не розглядають. Старша наукова співробітниця Інституту демографії та соцдосліджень Лідія Ткаченко пояснює OBOZREVATEL: за всіма міжнародними критеріями 60 років уже не можна вважати літнім віком. Ба більше, в рекомендаціях ООН йдеться, що підвищувати пенсійний вік до 65 років можна практично в будь-якій країні.

Правда, в експертному середовищі є і ті, хто з такими оцінками не згоден. Наприклад, аналітик Володимир Мазуренко впевнений, що з урахуванням тіньової зайнятості та сірих зарплат, є можливості поліпшити співвідношення між працівниками та пенсіонерами без перегляду віку виходу на заслужений відпочинок.

"Чи потрібно переглядати пенсійний вік? Думаю, що так. Але насамперед нам потрібно вирішити проблему тіньової зайнятості, зарплат у конвертах. Є ресурс і потенціал уже зараз ухвалювати рішення, які дозволять наповнити Пенсійний фонд. Я виступав перед аудиторією молодих людей і питав про те, що вони думають про майбутню пенсію. Більшість сказала, що не думають про неї і взагалі не впевнені, що пенсія до того моменту буде виплачуватися. Поки ми так ставимося до свого майбутнього, змусити роботодавців платити чесно буде складно", – каже Мазуренко.

Як накопичити на пенсію самостійно

В Україні середня пенсія становила 3,3 тис. грн, це всього лише близько 30% від середньої зарплати по країні. Причому навіть таку суму левова частка українців отримати на заслуженому відпочинку не зможе. Якщо частину зарплати платять у конверті або зарплата перебуває на рівні середньої по країні, то виплата буде значно меншою

Якщо за 20 років накопичити в банку 2 млн грн, після несподіваного закриття повернуть усього лише 10% – 200 тис. Тому краще відкривати рахунки в різних банках так, щоб максимальна сума вкладу не перевищувала 200 тисяч. Щоб диверсифікувати (розділити) ризики, також можна відкрити і валютний рахунок. У середньому українець може відкладати до 30% свого доходу, пояснив фінансовий консультант Олексій Половинкін.

Якщо заробітна плата стабільно перебуває на рівні $500, то за 20 років можна накопичити $36 тисяч. На безбідну старість цієї суми може не вистачити, але і голодувати не доведеться. Якщо ж українцю з середньою зарплатою в Києві почати збирати в 25 років, то до 60 років можна зібрати близько $63 тис. Варто враховувати, що розрахунки – орієнтовні і не враховують відсотки за банківськими вкладами. Як каже експертка у сфері пенсійного забезпечення Лідія Ткаченко, в Україні банківський вклад – швидше спосіб короткострокової інвестиції.