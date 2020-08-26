В Україні змінився курс долара: скільки коштує в банках і обмінниках

В Україні 26 серпня долар подорожчав на 3-4 копійки практично на всіх сегментах валютного ринку. Таке коливання практично не вплине на ситуацію. При цьому розрив між курсу покупки і продажу долара розширився, що може свідчити про подальшу тенденцію до зростання долару.

Курс НБУ на 26 серпня

долар США – 27,43 грн (+4 копійки)

євро – 32,40 грн (+16 копійок)

Як подорожчав долар НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 27,3 грн / $ (+3 копійки)

Продаж – 27,60 грн / $ (без змін)

Курс долара в банках minfin.com.ua

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 27,40 грн / $ (без змін)

Продаж – 27,45 грн / $

Курс долара в обмінниках finance.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ червоною лінією, яку він не збирається перетинати.

Україні знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас уже в 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.

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