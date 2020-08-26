В Україні змінився курс долара: скільки коштує в банках і обмінниках

Курс долара в Україні.
В Україні 26 серпня долар подорожчав на 3-4 копійки практично на всіх сегментах валютного ринку. Таке коливання практично не вплине на ситуацію. При цьому розрив між курсу покупки і продажу долара розширився, що може свідчити про подальшу тенденцію до зростання долару.
долар США – 27,43 грн (+4 копійки)
євро – 32,40 грн (+16 копійок)
Як подорожчав долар НБУ
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Долар:
Купівля – 27,3 грн / $ (+3 копійки)
Продаж – 27,60 грн / $ (без змін)
Курс долара в банках minfin.com.ua
Долар:
Купівля – 27,40 грн / $ (без змін)
Продаж – 27,45 грн / $
Курс долара в обмінниках finance.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ червоною лінією, яку він не збирається перетинати.
Україні знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас уже в 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.
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