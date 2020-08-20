В Україні змінили формулу розрахунку субсидії: деяким сім'ям доведеться платити на 500 грн більше

В Україні змінили формулу розрахунку субсидій а також скоротили розмір соціальної допомоги. Все це в результаті може привести до зниження розміру субсидій до 40%.

Як підрахував OBOZREVATEL, формулу розрахунку субсидії змінили так, що кожній родині доведеться платити більше. А деяким – на 500 грн більше. Нововведення набуло чинності, однак зміни українці відчують з настанням опалювального сезону.

Всі, хто має право на знижку, платять за комуналку певний відсоток від доходу сім'ї, решту компенсує держава. У кожного цей відсоток різний. Щоб його розрахувати, потрібно дохід на одного члена сім'ї розділити на два прожиткові мінімуми і помножити на 15%. Наприклад, якщо середній дохід на одну людину – 3 тисячі, то сім'я може платити за комунальні послуги 11,6% свого доходу.

Припустимо, що сукупний дохід – 9 тисяч гривень. Тоді взимку за комуналку можна буде платити 1044 грн. А якщо виходить більше, все, що понад цю суму, покриє субсидія. Правда, тільки в межах соціальних нормативів споживання (але їх міняти поки не будуть).

У новій же формулі замість 15% в формулу встановлять коефіцієнт в 20%. Та ж сім'я, якби, наприклад, зміни ввели минулою зимою, отримала б субсидію на 342 грн менше! Замість 11,6% потрібно буде віддавати на комуналку 15,4% сукупного доходу сім'ї.

"Разом з усіма змінами, за моїми підрахунками, люди будуть отримувати субсидію на 40% менше, ніж в минулому році. А чому це зробили? На 10,5 млрд в 2020-м зменшили програму субсидій і на 1,5 млрд зменшили витрати на державну соціальну допомогу", – говорить OBOZREVATEL ексміністр соцполітики Андрій Рева.

Розмір субсидії вперше будуть враховувати як частину доходу сім'ї. Це призведе до того, що розмір допомоги буде істотно меншим. "Припустимо багатодітна сім'я подає документи на отримання державної допомоги як малозабезпечена. За новими правилами їм в доходи впишуть ще й субсидію, а загальний розмір допомоги на дітей зменшується. Вони кажуть, що збільшили допомогу на дітей до 2,5 прожиткових мінімумів. Але за фактом вони включили в доходи субсидію і таким чином абсолютно нівелювали будь-яке підвищення", – пояснює колишній міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр соцполітики Марина Лазебная заявила, що відомство перевірить пільги та допомоги, а також перегляне програми, де є зловживання.