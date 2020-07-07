В Україні змінилася ситуація на валютному ринку: чи варто купувати долари

В Україні курс долара після відставки глави НБУ Якова Смолія різко обвалився на 40 копійок до 27,2-27,3 грн/$. Після долар несуттєво подешевшав (приблизно на 15 копійок), проте залишився вище за психологічну позначку.

Про те, що буде з курсом валют і чи варто скуповувати долари – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Долар продовжить дорожчати?

Швидше за все так, але це нормально. В кінці року курс має досягти близько 30 грн/$ і Кабмін наполягатиме на тому, щоб виконати цей показник (інакше зірвуть виконання бюджету). Нацбанк, в усякому разі до зміни правління, утримуватиме інфляцію і зростання курсу американської валюти.

Але навіть якщо прийде новий глава НБУ, який піде на девальвацію заради стимулювання економічного зростання, різкого обвалу гривні не буде.

"У подальшій перспективі і ближче до кінця року ми однозначно перейдемо позначку у 28 грн/$, проте така девальвація – це нормальний процес. Причин для зайвої паніки чи особливо песимізму немає", – каже Мазуренко.

Час скуповувати долари?

Ні. Скуповувати валюту в будь-якому разі не треба. Якщо у вас планується велика покупка, найкраще купувати невеликими порціями раз на місяць. При цьому більшу частину коштів необхідно купувати ближче до літа, а до кінця року, коли курс традиційно зростає, обсяги покупок можна знизити.

"Навіть досвідчені гравці на ринку не завжди можуть заробити на валютних операціях. Я б не радив намагатися отримати прибуток на обміні валют. Треба розглядати валюту як засіб заощадження коштів або накопичення на майбутню покупку. При цьому краще відразу купувати кілька валют: долар, євро, єни, наприклад.

Як правильно купувати валюту?

Є три основні правила, як правильно купувати валюту. Важливо при цьому визначитися з метою.

Якщо відкладати на конкретну покупку. В такому разі правильно збирати в тій валюті, в якій будете витрачати гроші. Наприклад, якщо збирати на поїздку до Риму, найкраще купувати євро. Якщо ж ви плануєте купувати машину, ціна якої фіксована в доларах, найкраще відразу збирати американську валюту.

Якщо збирати на "чорний день". У такому разі варто відразу купувати три різні валюти. Наприклад, долари, євро і юані. Такий кошик дозволить диверсифікувати (розділити) ризики. Це головний принцип.

Також не можна купувати гроші відразу. Найкраще робити це невеликими порціями раз на місяць. При цьому більшу частину коштів необхідно купувати ближче до літа, а до кінця року, коли курс традиційно зростає, обсяги покупок можна знизити.

Де купувати валюту?

Існують такі законні способи придбати валюту: у банку, в обміннику та за допомогою банківського мобільного додатку. Найбільш ризикований спосіб – обмінники. Річ у тім, що сотні таких пунктів працюють нелегально. Тому перед тим, як здійснити операцію, варто перевірити наявність ліцензії на валютні операції.

А якщо немає ліцензії, отже немає і контролю. В такому обміннику можуть продати фальшивки і наступного дня зникнути. Також важливо, щоб після таких операцій надавали чеки.

Головна перевага купівлі валюти у банках – безпеку. А головний недолік – черги в касах. Крім того, перед тим, як прийти до фінансової установи, краще заздалегідь переконатися, що у них є валюта. Цілком можливо, що при проханні продати вам $200-300 працівник відділення запропонує прийти в інший день.

З 2019 року для українців з'явилася ще одна можливість – купувати валюту онлайн. Для цього потрібно або мати відкриту валютну карту, або ж відкрити інтернет-карту. Для останньої не треба буде йти в банк, щоправда, при цьому необхідно мати вже відкритий рахунок у фінансовій установі.