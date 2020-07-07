В Україні змінилася ситуація на валютному ринку: чи варто купувати долари

В Україні курс долара після відставки глави НБУ Якова Смолія різко обвалився на 40 копійок до 27,2-27,3 грн/$. Після долар незначно подешевшав (приблизно на 15 копійок), проте залишився вище психологічної позначки.

Про те, що буде з курсом валют і чи варто скуповувати долари – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Долар продовжить дорожчати?

Швидше за все так, але це нормально. В кінці року курс повинен досягти близько 30 грн / $ і Кабмін буде наполягати на тому, щоб виконати цей показник (інакше зірвуть виконання бюджету). Нацбанк, у всякому разі до зміни правління, буде утримувати інфляцію і зростання курсу американської валюти.

Але навіть якщо прийде новий глава НБУ, який піде на девальвацію заради стимулювання економічного зростання, різкого обвалу гривні не буде.

"У подальшій перспективі і ближче до кінця року ми однозначно перейдемо позначку в 28 грн / $, проте така девальвація це нормальний процес. Причин для зайвої паніки або особливо песимізму немає", – каже Мазуренко.

Пора скуповувати долари?

Ні. Скуповувати валюту в будь-якому випадку не потрібно. Якщо у вас намічається велика покупка, найкраще купувати невеликими порціями раз на місяць. При цьому велику частину коштів необхідно купувати ближче до літа, а до кінця року, коли курс традиційно зростає, обсяги покупок можна знизити.

"Навіть досвідчені гравці на ринку не завжди можуть заробити на валютних операціях. Я б не радив намагатися отримати прибуток на обміні валют. Потрібно розглядати валюту як засіб заощадження коштів або накопичення на майбутню покупку. При цьому краще відразу купувати кілька валют: долар, євро, ієн, наприклад.

Як правильно купувати валюту?

Є три основних правила, як правильно купувати валюту. Важливо при цьому визначитися з метою.

Якщо відкладати на конкретну покупку. В такому випадку правильно збирати в тій валюті, в якій будете витрачати гроші. Наприклад, якщо збирати на поїздку в Рим, найкраще купувати євро. Якщо ж ви плануєте купувати машину ціною фіксована в доларах, найкраще відразу збирати американську валюту.

Якщо збирати на "чорний день". У такому випадку варто відразу купувати три різних валюти. Наприклад, долари, євро і юані. Такий кошик дозволить диверсифікувати (розділити) ризики. Це головний принцип.

Також не можна купувати гроші відразу. Найкраще робити це невеликими порціями раз на місяць. При цьому велику частину коштів необхідно купувати ближче до літа, а до кінця року, коли курс традиційно зростає, обсяги покупок можна знизити.

Де купувати валюту?

Існують такі законні способи придбати валюту: у банку, в обміннику і за допомогою банківського мобільного додатку. Найбільш ризикований спосіб – обмінники. Справа в тому, що сотні таких пунктів працюють нелегально. Тому перед тим, як здійснити операцію, варто перевірити наявність ліцензії на валютні операції.

А якщо немає ліцензії, значить, немає і контролю. В такому обміннику можуть продати фальшивки і на наступний день зникнути. Також важливо, щоб після таких операцій надавали чеки.

Головна перевага покупки валюти в банках – безпеку. А головний недолік – черги в касах. Крім того, перед тим, як прийти до фінансової установи, краще заздалегідь переконатися, що у них є валюту в готівки. Цілком можливо, що при проханні продати вам $ 200-300 співробітник відділення запропонує прийти в інший день.

З 2019 року для українців з'явилася ще одна можливість – купувати валюту онлайн. Для цього потрібно або мати відкриту валютну карту, або ж відкрити інтернет-карту. Для останньої не потрібно буде йти в банк, правда, при цьому необхідно мати вже відкритий рахунок у фінансовій установі.