В Україні змінилася ситуація на ринку праці: кому найскладніше буде знайти роботу

В Україні серед найбільш незатребуваних на ринку праці спеціальностей опинились юристи, ендокринологи, флористи, товарознавці і виконроби.

Про це йдеться в статистиці компанії Jooble. "Найменшу кількість вакансій минулого місяця було запропоновано фахівцям на позиції юриста, ендокринолога, флориста, товарознавця і виконроба. Що стосується попиту на роботу серед самих претендентів, то в серпні їх цікавила робота переважно експедиторами, диспетчерами на дому, адміністраторами, операторами колл-центрів і пакувальниками. Найбільше пошукових запитів було зафіксовано в Києві, Івано-Франківську і Львові. Найменше – в Чернівцях, Житомирі та Полтаві", – йдеться у звіті компанії.

Найбільше вакансій у серпні було зосереджено в Києві, Харкові та Дніпрі, найменше – в Сумах, Луцьку та Кривому Розі. У розрізі галузей, лідерами за кількістю опублікованих вакансій стали оптова і роздрібна торгівля, виробництво, а також транспорт і логістика.

Серед роботодавців галузі роздрібної та оптової торгівлі найбільш затребуваними працівниками в серпні стали продавці-консультанти, менеджери з продажу і касири. Шукачам на ці вакансії минулого місяця пропонували в різних містах України від 5000 до 25000 грн – продавцям-консультантам, від 5000 до 50000 грн – менеджерам з продажу, і від 4000 до 12000 грн – касирам.

"На роботу в сфері виробництва найчастіше українські роботодавці шукали пакувальників, пропонуючи їм зарплату 7000 до 35000 грн, вантажників – від 4000 до 15000 грн і різноробочих – на зарплату від 6000 до 15000 грн", – відзначають в компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги по безробіттю на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу по частковому безробіттю. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.