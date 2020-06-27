В Україні злетять штрафи за комуналку: кому припишуть 50% до боргу і при чому тут МВФ

В Україні за рекомендацією МВФ вже в жовтні 2020-го можуть ввести величезні штрафи за борги по комуналці. В окремих випадках суми становитимуть 50% від загальної заборгованості. Наприклад, якщо не заплатити 10 тисяч, то повернути доведеться вже 15.

Відповідні нововведення передбачені законопроєктом №3613, розробленим групою народних депутатів від "Слуги народу" в співавторстві з чиновниками Кабміну.

Про те, як в Україні пропонують штрафувати за комунальні борги і кого торкнеться нововведення – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Не платите за комуналку – готуйтесь до штрафу

В жодній розвиненій країні світу неможливо собі уявити, щоб населення не платило за комуналку, але продовжувало її користуватися, розповідає OBOZREVATEL експерт в сфері ЖКП Олексій Ковш. З 20 травня українці повинні віддавати тільки невелику пеню за борги (на час карантину її скасували). Її розмір становить всього 0,01% за кожен день прострочення платежу (рахується після 20-го числа).

За рік пеня може скласти лише близько 3,6%. Така сума, впевнений Ковш, не злякає жодного з боржників. У новому законопроєкті "Слуга народу" пропонує ввести додаткове поняття "штрафів за несплату житлово-комунальних послуг".

якщо сукупний борг досяг річної вартості комуналки – штраф в 20%;

сукупний борг в розмірі дворічних платежів – штраф в 30%;

сукупний борг в розмірі трирічних платежів – штраф в 50%.

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Паралельно з тим буде діяти і пеня. Наприклад, якщо ви три роки не платите за комуналку і за цей час отримали "мінус" 36 тис. грн, розмір пені складе всього 10,8%. Водночас за новими правилами крім 10,8% пені доведеться заплатити і 50% штрафу.

"Фактично значно посилюється покарання за несплату житлово-комунальних послуг, крім того, змінюється і інструмент для стягнення такого боргу. Ці пропозиції повністю повторюють закладені в меморандум умови і, на мою думку, цілком виправдані", – розповідає Ковш.

Борги вже досягли рекордних позначок. Так, українці заборгували за комуналку 63,1 млрд грн. За поставку і розподіл газу винні 25,6 млрд, борг за електроенергію сягнув 5,9 млрд, за центральне опалення та гарячу воду – 20,5 млрд, за воду – 5,3 млрд, а за утримання будинків та прибудинкової території – 4, 9 млрд грн.

Детальніше про те, як зможуть стягнути штрафи, читайте тут (дозволять заарештовувати зарплати і навіть забирати квартири).

За рекомендацією МВФ: навіщо посилюють штрафи

Ще до офіційної публікації тексту меморандуму з МВФ прем'єр Денис Шмишаль заявляв, що в документі немає нічого "нового", мовляв, все це і так потрібно було б робити і без поради кредитора. Вже через перші тижні після підписання договору з Фондом в Україні прийняли рішення скасувати регульовані тарифи на газ для населення і внесли в парламент законопроєкт про жорстке покарання боржників по комуналці.

Обидва нововведення прописані в меморандумі. "Ми розробимо адекватні інструменти для підприємств теплопостачання для забезпечення стягнення платежів з домогосподарств (у тому числі за рахунок більш високих штрафів і спрощеного законодавства)", – йдеться в меморандумі, підписаному президентом, прем'єром і главою НБУ.

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Щоправда, як і говорив прем'єр, наводити порядок з комунальними боргами вже давно пора. З одного боку є дійсно ті, хто не може платити з об'єктивних причин. Їм запропонують підписати план реструктуризації (розділять суми, відтермінують платежі). Але з іншого – майже кожна десята квартира в будь-якій типовою багатоповерхівці затримує або не платить спеціально.

І справа не в нестачі коштів, безкарність – головний спокуса порушити. І якщо є можливість не платити і споживати, її напевно хтось скористається.

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За борг можуть забрати будь-який предмет розкоші: телевізор, мікрохвильову піч, комп'ютер і т. д. Після візиту виконавчої служби в квартирі може залишитися взуття, яка зношена більш ніж наполовину, холодильник, зимовий одяг. Решта закон дозволяє забирати і продавати на торгах.

Комунальні послуги – такий же товар, як гречка і хліб. Але забрати з магазину крупу і не заплатити не можна, то з комуналкою така можливість є. Відключити опалення в окремій квартирі неможливо, також технічно складно перекрити воду або газ.