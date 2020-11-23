В Україні злетять нормативи на газ: як і для кого переглянуть суми в платіжках

В Україні з 1 січня 2021-го можуть від'єднати газ для мільйонів сімей: усім, у кого немає лічильника. У Верховній Раді говорять, що терміни можуть переглянути, бо всім поставити прилади обліку фізично не встигнуть.

Але навіть якщо терміни продовжать, ті українці, які не матимуть приладів обліку, змушені будуть платити за газ за новими нормативами. Закон дозволяє в разі відмови встановлювати прилад обліку переводити споживача на граничні норми споживання.

Про те, до чого призведе відсутність лічильників і скільки доведеться платити за граничним нормативом – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Що зміниться для тих, у кого немає лічильників у 2021-му?

За законом "Про комерційний облік газу", з 1 січня без лічильника блакитне паливо зовсім повинні від'єднати. Загалом в Україні приладів обліку немає у 2,3 сімей. А це близько 7 млн осіб. Керівниця комунальних та енергетичних програм "Опори" Тетяна Бойко впевнена, що такій кількості споживачів газ від'єднувати не будуть.

У профільному комітеті Ради також розповіли OBOZREVATEL, що найімовірніше терміни просто перенесуть, наприклад, продовжать до липня. Тобто газ від'єднувати не будуть. Але платити водночас доведеться більше. Якщо ви не встановили лічильник, то вас можуть перевести на граничні нормативи споживання блакитного палива.

Наприклад, якщо зараз із газовою плитою в квартирі, де прописано 4 особи, потрібно платити за 13,12 кубометра газу (з розрахунку за нормативом 3,28 кубометра на людину), то вже з нового року оплачувати доведеться 39,2 кубометра (9,8 куба на особу). Сума в платіжці може вирости приблизно з 115,5 до 156,8 грн. Якщо є тільки газова плита, але немає гарячого водопостачання, то суми в платіжках можуть вирости з 189,7 до 644,1 грн!

Як переглянуть нормативи (з розрахунку на одну прописану людину):

тільки плита – із 3,28 до 9,8 кубометрів;

тільки плита, але немає центрального гарячого водопостачання – із 5,39 до 18,3 кубометрів;

плита і газовий водонагрівач – із 10,49 до 23,6 кубометрів.

Ми зателефонували кільком постачальникам газу в різних областях України. Як виявилося, далеко не всі розповідають про те, що збираються перерахувати нормативи споживання тим, хто не встановив лічильник. Одні чекають офіційної відмови, інші ж задовольняються письмовим попередженням (його можуть залишити в поштовій скриньці).

За газ доведеться платити більше в Україні

"Ми вже переводимо на граничний обсяг споживання тих, хто відмовляється від встановлення лічильника. Це не обов'язково має бути письмова відмова", – розповіли OBOZREVATEL у "Київоблгаз".

До того ж у всіх компаніях, до яких звернувся OBOZREVATEL, нагадують: якщо не буде лічильника, за чинним законом повинні від'єднати газ.

"Якщо побутовий споживач, який не забезпечений лічильником газу, відмовляється від його установки за рахунок Оператора ГРМ (що підтверджується актом про порушення), фактичний обсяг спожитого природного газу йому буде визначатися за граничними обсягами споживання природного газу населенням (Додаток 15 до Кодексу). Але з урахуванням Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" ця норма закону діє тільки до кінця цього року. Із січня 2021-го відмова споживача від встановлення лічильника газу здійснюється за ініціативою та на кошти Оператора ГРМ, є підставою для припинення йому розподілу газу (пп. 4 п. 1 гл. 7 розд. VI Кодексу ГРМ)", – розповідають у "Миколаївгазі".

У Кабміні згодні: нормативи потрібно підвищувати

Кілька днів тому Міністерство енергетики заявило, що нормативи споживання газу в Україні необхідно переглянути. "В Україні потрібно переглянути нормативи газу для 2,3 млн сімей. Перегляд буде проходити після експертного аналізу", – повідомили у відомстві.

Раніше на сайті Міненерго опублікували проєкт рішення про підвищення нормативів. На ньому наполягали постачальники газу по всій країні. Наприклад, зараз без гарячої води і з плитою потрібно за людину оплачувати 5,39 кубометрів, а за новою пропозицією: з квітня до вересня 7,1 кубометра, а з жовтня до березня – 12 кубометрів.

"До Державної регуляторної служби звернулася Асоціація газового ринку України щодо того, що відсутність індивідуальних приладів обліку газу призводить до необґрунтованих втрат усіх без винятку учасників ринку природного газу", – написали в аналізі регуляторного впливу.

Зараз цей проєкт із сайту відомства видалили. Співрозмовники OBOZREVATEL у Кабінеті міністрів неофіційно пояснюють: поки Рада не внесе зміни в закон "Про комерційний облік газу", нормативи переглядати немає сенсу. Згідно із законом уже із 1 січня орієнтовно 7 млн людей залишаться без блакитного палива. Тоді, незалежно від того, який норматив встановить Кабмін, за газ платити не доведеться.

Щоб встановити всім лічильники, знадобиться близько 3 млрд грн. Таких грошей немає ні в постачальників, ні в держави. Хоча вартість лічильників уже закладена в тариф: його безкоштовно повинні встановити в кожну квартиру.