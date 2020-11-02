В Україні злетіла кількість шахрайських схем: придумали 50 способів і залишають без копійки

В Україні значно збільшилася кількість шахрайства. Як підрахували в Нацбанку, зловмисники вже придумали близько 50 схем і з часом ця цифра збільшується.

Про те, як українців залишають без копійки і що зробити, щоб захистити себе – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Українці дедалі частіше стають жертвами шахраїв

В Україні кількість шахрайських схем злетіла. Разом із карантином українці частіше почали купувати в мережі й водночас – ставати жертвами аферистів. За даними НБУ, у січні-червні зафіксовано 47 500 випадків шахрайства з платіжними картами і банківськими рахунками на загальну суму 86,4 млн грн, а за перше півріччя 2019 року було зафіксовано 34 700 таких випадків на загальну суму 72,6 млн грн.

"Телефонне шахрайство – найпоширеніший вид платіжного шахрайства. Зловмисники усіма способами домагаються, щоб потенційна "жертва" перерахувала їм гроші або передала дані своєї карти", – пояснили в НБУ

Шахраї освоюють технології навіть швидше, ніж банки, розповідає OBOZREVATEL заступниця голови "ЕМА" Олеся Данильченко. У такій ситуації не дивно, що у 2020 році шахраї почали активно красти кошти українців.

Про одну з популярних схем розповів глава НБУ Кирило Шевченко. "Потенційній "жертві" надходить SMS-повідомлення про виграш автомобіля, більше деталей пропонується дізнатися на сайті або за телефоном. Людина телефонує за вказаним номером, де їй пояснюють: щоб отримати свій приз, необхідно сплатити податок у розмірі 1% від його вартості. для переконливості шахраї навіть можуть створити сайт, на якому є вся інформація про "акції" і відгуки попередніх переможців", – передає слова Шевченка пресслужба НБУ.

У цій ситуації, зазначає Данильченко, потрібно керуватися двома простими правилами:

ігнорувати всі повідомлення про призи в акціях, у яких ви не брали участь;

отримавши повідомлення "з банку", відразу ж телефонувати до фінансової установи за номером телефону, який вказаний на карті;

не вірити ніяким погрозам, залякуванням або обіцянкам вручити подарунки або грошові призи.

"Зовсім недавно банк оштрафували за порушення в рекламному повідомленні. У ньому йшлося про те, що кредит нібито дають під "0%". У випадку з такими компаніями, які займаються продажами, немає органу, який би регулював їхню діяльність і зміг би законно штрафувати. Тут потрібно передусім бути пильними самим клієнтам. Уважно читати всі умови, ігнорувати сумнівні повідомлення", – радить Данильченко.

НБУ опублікував і свої поради:

завершити розмову та ігнорувати подібні SMS-повідомлення – це 100% шахраї;

нікому не переказувати кошти і не повідомляти ніяких персональних даних або реквізитів карток;

пам'ятати, що податки з виграшу сплачує не одержувач виграшу – їх завжди перераховує оператор акції.

Усього, за підрахунками Нацбанку, існує понад 50 схем платіжного шахрайства з використанням зокрема соціальної інженерії. Всіх їх об'єднує кілька спільних рис: жертву намагаються або залякати, або залучити величезними призами.

Ще один спосіб обману – фейкові сайти з переказу коштів. Зовні вони практично нічим не відрізняються від справжніх, при цьому якщо ви введете свої дані, то ризикуєте зовсім втратити всі кошти.

Створюють цілі сайти

"Шахраї створюють для вас фальшиві сайти", – йдеться в повідомленні на сайті кіберполіції в соцмережах. Працюють вони за двома схемами. Перший крок – створити вітрину. Дизайн повинен нагадувати вже існуючі сайти, вселяти довіру. Для цього на головній сторінці розміщують логотип великої платіжної системи або банку, що нібито підтверджує партнерство з ними. Далі або потрібно "пришити" до сайту спеціальну програму, яка буде красти дані карти, або розмістити реальні контакти і збирати оплату за неіснуючий товар.

Найчастіше, після скарги правоохоронцям, кіберполіція сайт закриває, але вже через кілька днів шахраї відкривають схожий з іншою адресою. "Шахраї створюють навіть каталоги для несправжніх інтернет-магазинів або розміщують фіктивні оголошення про продаж на загальнодоступних майданчиках. Фахівці Асоціації ЕМА практично щодня фіксують появу нових фішингових сайтів", – заявляють в асоціації членів платіжних систем.

Фішингові сайти (від англійського слова "рибалити") крадуть дані карти. Довірлива жертва думає, що вводить дані своєї карти, номер, термін дії, CVV-код і пароль для того, щоб оплатити на сайті, наприклад, куртку. Усю інформацію копіює спеціальна програма, а потім з карти знімають гроші.

Щоб "врятуватися" від шахраїв, краще користуватися магазинами, адреси яких знаходяться на доменах "ua" або "com". Також у поліції радять користуватися українськими ресурсами (їх легше потім простежити і притягнути до відповідальності людей, які за ними стоять). Важливо також ознайомитися з відгуками тих, хто вже користувався сайтом. Крім того, не варто звертати увагу на відгуки безпосередньо на майданчику магазину – знайдіть за назвою магазину згадки про нього в соціальних мережах, на форумах або в ЗМІ.