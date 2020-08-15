В Україні збільшили розмір зарплат для розрахунку пенсій: у кого і як зміняться виплати

В Україні середня зарплата для розрахунку пенсій у червні 2020 року зросла на 1651,06 грн і становить 11 197,38 грн.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ПФУ в п'ятницю, 14 серпня.

"Затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” враховується для обчислення пенсії, за червень 2020 року в сумі 11 197 гривень 38 копійок", – повідомили в Пенсійному фонді.

Пенсійний фонд збільшив розмір зарплат для розрахунку пенсій ПФУ

На що впливає цей показник

Від цього показника залежить розмір пенсії. Наприклад, якщо ваша власна заробітна плата залишиться сталою, то у разі зростання середньої заробітної плати по країні розмір майбутньої пенсії може знизитися.

Якщо ж разом із середньою заробітною платою по країні зросте і ваша зарплата, розмір майбутньої пенсії буде більшим.

Формула розрахунку пенсій складається з трьох змінних. Незважаючи на це, точний розмір майбутньої виплати можуть розрахувати тільки в Пенсійному фонді. Щоб вирахувати коефіцієнт заробітку, фахівці порівнюють дані про зарплату майбутнього пенсіонера і середній розмір заробітної плати за кожен місяць.

Однак приблизний розмір виплати можна дізнатися вже зараз. Зокрема, у формулі середню зарплату за три минулі роки множать на співвідношення власної зарплати до середньої, на кількість відпрацьованих років і на 1%.

Як рахується пенсія в Україні Обозреватель

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців уже наступного року чекає нова пенсійна реформа. Тих, хто вже вийшов на заслужений відпочинок, зобов'яжуть робити внесок на особистий рахунок. Ці гроші або візьмуть із уже наявних податків і внесків, або ж змусять платити додатково.