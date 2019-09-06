Залишилося кілька тижнів: в Україні перестануть приймати частину грошей

Українці незабаром не зможуть розраховуватися звичними копійками і банкнотами. З обігу виведуть купюри номіналом одна, дві, п'ять і 10 грн. Також перестануть бути грошима одна, дві і п'ять копійок.

Детальніше про те, коли і які гроші припинять приймати в Україні – у матеріалі OBOZREVATEL.

Крок перший – у жовтні 2019-го

Уже наступного місяця на українців очікують одразу два грошові нововведення. По-перше, перестануть приймати копійки номіналом одна, дві і п'ять копійок.

Копійки краще обміняти – в будь-якому українському банку їх прийматимуть до 20 вересня. А в Ощадбанку, ПриватБанку і в "Авалі" – до 30 вересня 2022-го. Ті, хто не встигнуть здати дріб’язок, більше не зможуть їх використати за призначенням.

"Крім того, почнеться поступове вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок. На відміну від однієї, двох і п’яти, 25 копійок поки залишаться в готівковому обігу. Ними можна буде розплачуватися", – пояснили в НБУ.

По-друге, з'явиться купюра номіналом 1000 грн. Глава НБУ Яків Смолій, презентуючи нововведення, пояснив: номінальні доходи українців збільшилися, гривня втратила частину своєї вартості, тому вже немає сенсу друкувати одну, дві, п'ять гривень. Вони швидко зношуються, а реальна купівельна спроможність цих купюр низька.

"З огляду на зростання рівня доходів і цін, українці вже практично не використовують монети дрібних номіналів, зате з'явилася потреба в банкноті вищого номіналу, ніж 500 гривень", – зазначає регулятор.

Крок другий – до 2020-го

Поступово в Україні виведуть з обігу 25 копійок, дві, п'ять і 10 гривень. Все це відбудеться до кінця наступного року. Паралельно з'являться монети номіналом п'ять і 10 гривень. Це допоможе скоротити витрати НБУ на "друк" грошей.

Що цікаво, купюри 1,2 і 5 грн у середньому служать лише приблизно рік, підрахували в Нацбанку. Для порівняння: 500 грн, які рідше використовують і до яких дбайливо ставляться, можуть "прожити" до 8 років. Поступово "папірці" зношуються, Національний банк знімає їх із обігу і друкує нові. На друк, а це складний процес із декількома рівнями захисту, іноді витрачають більше, ніж "коштує" купюра.

Які гроші виведуть із обігу

До речі, відсутність копійок вплине і на фактичну вартість товарів. Ціни не змінили, але решту вже почали округляти. Наразі таке правило діє тільки в тому випадку, якщо у касира або покупця немає точної суми. А вже у жовтні, коли частину монет взагалі перестануть вважати грошима, округлення під час розрахунку готівкою уникнути не вдасться.

Так, якщо сума в копійках закінчується на від 1 до 4 копійок, то загальна вартість покупки округлюється в бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок. Для прикладу, якщо сума в чеку 25 грн 24 копійки, а в продавця і покупця немає дріб’язку, то заплатити можна 25 грн 20 коп. Якщо ж у чеку 25 грн 25 коп – заплатити доведеться на 5 коп. більше.

Наступний крок – перехід на мобільні телефони

Відмова від готівки. До 2020 року Національний банк планує збільшити кількість безготівкових платежів до 55%. Готівкою платять "сірі" зарплати, дають хабарі, купують наркотики і т. д. Такі платежі практично неможливо простежити. За п'ять років, починаючи з 2015-го, в планах Нацбанку скоротити оборот готівки майже вдвічі. Провідні економічні уми прогнозують: майбутнє за cashless економіками. Вже зараз багато країн визнають, що випуск купюр невеликим номіналом – це збитково.

"Добре, що ми переходимо на безготівковий розрахунок, зокрема й тому, що з таких платежів сплачуються податки. Також українцям надійніше перейти на безготівку, ніж користуватися паперовими грошима. У разі крадіжки, ви просто заблокуєте картку і нічого не втратите", – пояснив OBOZREVATEL економіст Тарас Козак.

Водночас на думку фінансового експерта Василя Невмержицького, перед тим, як вводити подібну систему, треба мати розуміння, скільки грошей банки видають готівкою.

"Потрібно почати зі статті витрат. Зрозуміти, чому юридична особа прийшла в банк і отримує за чеком готівку... Ще один важливий момент – у нас за останніми розрахунками приблизно 400 мільярдів гривень перебувають на руках і це тільки готівкою. Тому потрібно провести відповідний моніторинг", – пояснив Невмержицький.

Мобільні телефони використовують замість карт. Банківська сфера України, як свідчать результати дослідження фінансових технологій, які провели Unit.City, одна з найрозвиненіших в Європі. І поштовхом до такого зростання стала криза.

Практично у всіх великих банків є власні мобільні додатки, які дозволяють оплачувати покупки, купувати квитки і навіть займатися благодійністю. Крім того, декілька українських банків впровадили систему Android Pay. У результаті оплачувати, наприклад, покупки в супермаркеті можна за допомогою мобільного телефону, навіть якщо картка залишилася вдома. Один зі сміливих прогнозів – банківські картки зникнуть, а їхнє завдання виконуватимуть мобільні додатки.

Сучасні технології поступово витісняють звичні для українців методи оплати. І перехід до безготівки – незворотній. Вже зараз у деяких країнах, наприклад, у Норвегії, більшість закладів приймає виключно картки – від готівки просто відмовилися.

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