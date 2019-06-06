"Прийшла жінка, чоловік ґвалтував її дочку": розповідь про сурогатне материнство в Україні

Україна — одна з небагатьох країн Європи, де сурогатне материнство дозволене згідно із законом. Оголошення із закликом допомогти бездітній родині за чималу винагороду можна зустріти у метро, на стовпах і у газетах. Все легально.

І ціни у нас у десятки разів нижчі, ніж, наприклад, у деяких штатах США. В агентства для сурогатних мам українок приводять чоловіки, свекрухи і навіть батьки, але частіше вони приходять самі. Одні жінки заробляють заради рідних дітей, інші просто шукають "легкого" заробітку.

Юрист однієї з таких фірм розповів OBOZREVATEL про особливості своєї роботи, ціни, страхи та переживання.

Як знайшов роботу

Я юрист. Років зо три тому намагався знайти роботу і дуже довго нічого не виходило. Залишав резюме, сам телефонував за вакансіями. І тут мене знайшли самі. Це було агентство для сурогатних мам. Уявлення не мав, як це працює. Дружина взагалі сказала: "Дивись, а то будеш органами торгувати". Але все одно спробував.

Дружина взагалі сказала: "Дивись, а то будеш органами торгувати". Але все одно спробував

Таких агентств в Україні дуже багато. Білорусь, Росія, Україна, Казахстан і кілька штатів США конкурують між собою на одному великому ринку. Всі ми надаємо шанс завести рідних дітей тим, хто сам не може це зробити. Сурогатне материнство законом дозволене, все легально. В усякому разі у нас. А в багатьох країнах це не просто незаконно, за це можуть навіть посадити. Тому їдуть до нас.

Сурогатне материнство

Агентство у нас велике. Працює кілька десятків людей. І таких багато. Моя робота — юридичне оформлення процедури, але і з мамами я спілкуюся. Було, звісно, упереджене ставлення до такої роботи. Не те щоб я засуджував сурогатне материнство, просто минув якийсь час, перш ніж зрозумів, як до цього ставитися.

Як це працює

Жінки знаходять оголошення у метро, в газетах. Самі дзвонять. У нас працює гаряча лінія. Там відповідають на найпростіші запитання і називають основні вимоги. Беремо повнолітніх, але не старше 38 років. Можна і старше, але не у нас. Обов'язково вже має бути одна дитина. Якщо у жінки немає своїх дітей, їй відмовлять.

Потенційна мама проходить консультації лікарів, психолога, юриста. Вона має бути абсолютно здоровою і без шкідливих звичок. Буває так, що незначні проблеми. Тоді можемо самі підлікувати або пропонуємо жінці вилікуватись і повернутися. А буває таке, що приходять, ідуть на обстеження і знаходять у себе дуже страшні хвороби. Рак, наприклад.В Україні чомусь самі дуже рідко обстежуються.

Жінка може отримати від 10 до 20 тисяч євро. А ті, кому вона народить, мають заплатити від 29 до понад 40 тисяч євро. Але в цю суму багато що входить. Витрати на харчування, проживання, ЕКО — все оплачується.

Навіть якщо справжні тато і мама, які заплатили за сурогатне материнство, не приїдуть за дитиною, її просто віддадуть до дитячого будинку, а не сурогатній мамі

Сама сурогатна мама не має права бути донором яйцеклітини, бо тоді це буде її дитина. Щойно вона народжує, у неї відразу забирають немовля. За документами вона не один із батьків. Навіть якщо справжні тато і мама, які заплатили за сурогатне материнство, не приїдуть за дитиною, її просто віддадуть до дитячого будинку, а не сурогатній мамі.

Хто вони — сурогатні мами

Найчастіше матері-одиначки, яким потрібні гроші. Але взагалі різні випадки бували. Приходила до нас дівчина модельної зовнішності. Добре вдягнена, навіть по телевізору її десь показували. Сказала, просто хоче допомогти родині бездітній. Але і від грошей, звісно, не відмовилася.

Скільки коштує сурогатне материнство

Обурює, коли мам приводять їхні чоловіки. І таке буває. До того ж самі вони не працюють, а ще й характер свій починають показувати. Було таке, коли жінку свекруха привела. Різне буває. Я нікому своє ставлення не показую, хоча деякі випадки вражають.

Щось забувається. Але ніколи не забуду, як прийшла жінка, чоловік якої ґвалтував її дочку з дошкільного віку. Дочка не розповідала, але почалися проблеми зі здоров'ям. А коли почали розбиратися, знайшли причину. І ось жінка відчувала свою провину, прийшла заробити гроші сурогатним материнством, щоб хоч якось змінити життя дочки. Аж мурашки по шкірі. Були й інші випадки, але не все можу розповідати.

Але ніколи не забуду, як прийшла жінка, чоловік якої ґвалтував її дочку з дошкільного віку. Дочка не розповідала, але почалися проблеми зі здоров'ям

Бувають і кумедні моменти. Якось мужик подзвонив на гарячу лінію і дуже довго намагався з'ясувати, скільки ми йому заплатимо за його яйцеклітини. Люди різні. За три роки вже навчився до всього спокійно ставитися.

Після пологів

Буває, звісно, що не хочуть віддавати дитину. На моїй практиці не було такого, але у колег — так. Згідно із законом це неможливо. Ми відразу це пояснюємо. І така ситуація дивна була. Жінка дізналася, що батьки назвуть дитину Джоном. Її це так обурило. Каже: "Який Джон! Я вже вибрала ім'я — Вадик!". І відразу почала розповідати, що дитину не віддасть.

У таких випадках працюють уже психологи. Все виходить. Дитина все одно не її. Якщо вона її забере з пологового будинку, це буде викрадення.

Мами у мене часто запитують: "а що, якщо справжні батьки помруть?", "А що, якщо вони передумають?". Але такого не буває. Люди платять великі гроші і завжди забирають своїх дітей. А якщо не вони, то родичі мають забрати. Ну а якщо родичів немає, то у дитбудинок. Треба відразу пояснювати, що дитина за жодних обставин із сурогатною мамою не залишиться.

Хто користується послугами агентства

Сурогатних матерів знаходять в Україні, а звертаються до нас пари з ЄС. Все залежить від того, де рекламується агентство. Ми здебільшого у Німеччині, з Німеччини і приїздять. Часто бувають одностатеві пари, але у нас це взагалі неможливо, навіть якби хтось сильно захотів допомогти, нотаріус може оформити документи тільки тим, хто перебуває у шлюбі. А якщо одностатева пара отримала свідоцтво про шлюб у Німеччині, в Україні цей документ недійсний.

Нібито в Росії для одностатевих пар є якийсь варіант, але я не знаю. Ми просто відразу говоримо: допомогти нічим не можемо, вибачте.

Сурогатна мама в Україні

Раніше навіть уявлення не мав, як багато бездітних. Деякі жінки відразу без матки народжуються. І таке є. В аваріях отримують серйозні травми, або з якоїсь причини взагалі не можуть виносити дитину. Приїздять і ті, хто по 10 років пробував зачати і виносити самостійно, проходили лікування, але нічого не виходило.

А потім вони беруть дитину на руки у пологовому будинку і так плачуть. Щоразу, коли хтось обурюється, що сурогатне материнство аморальне, погане, хочеться привести таку людину і показати щасливу пару. Я впевнений, що це правильна справа. І не тільки багаті користуються можливістю. Люди беруть кредити, приїздять і платять. Все щоб завести свою дитину.

Дуже запам'ятався випадок, коли пара із двома сурогатними мамами намагалася, а нічого не виходило. Мало ембріонів у них залишилося. Ще пару невдалих спроб і своїх дітей вони могли вже ніколи не завести. Тоді вони погодилася перенести по два ембріони двом сурогатним мамам. Сподівалися, що з чотирьох хоча б один приживеться. А прижилися три! І таке буває. Вони дуже зраділи, дякували Богу і відразу трьох дітей і забрали.

Про гроші

Скільки заробляє саме агентство, сказати важко. Ми — посередник між мамою, парою і клінікою. Сурогатна мама отримує не дуже велику частину від загальної вартості. Менше половини. Але і послуги клініки дорого коштують. А ще варто враховувати оплату харчування, проживання.

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Гроші жінці видаються порціями. Всі відразу ніхто не платитиме. Останню суму — коли на дитину оформлять документи на виїзд за кордон. У договорі все відразу прописується. І різні випадки, ускладнення при пологах — все має бути зазначене.

Охочих стати сурогатними мамами в Україні багато. А ще більше охочих завести дітей.

Від OBOZREVATEL: сурогатне материнство може призвести до серйозних психологічних проблем, а також, як і вагітність і пологи після природного запліднення, вплинути на здоров'я жінки.Також серед агентств, які займаються сурогатним материнством, трапляються аферисти і ті, хто не забезпечує жінок необхідною медичною допомогою.

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