В Україні за борги можуть заарештувати квартиру: в Мін'юсті розповіли, як діяти

Олександр Литвин
Олександр Литвин
Особисті фінанси
5,7 т.
В Україні виправлять кредитні правила

В Україні у боржника в порядку забезпечення позову або в рамках виконавчого провадження часто накладається арешт на будинки і квартири. У разі закінчення виконавчого провадження він повинен бути знятим.

Про це у своєму роз'ясненні на сторінці Facebook повідомило Міністерство юстиції. Якщо ж борг не повернуть, то через суд можна забрати право власності на це майно.

У разі ухвалення судом рішення про зняття арешту з майна – він знімається за постановою виконавця не пізніше наступного дня, коли йому стало відомо про такі обставини.

Водночас:

  • Виконавець зобов'язаний зняти арешт із рахунку боржника не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від банку документів, які підтверджують, що на кошти, які знаходяться на рахунку, заборонено звертати стягнення згідно із Законом "Про виконавче провадження".

  • З майна боржника може бути знято арешт за постановою начальника відповідного відділу державної виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, якщо виявлено порушення порядку накладення арешту, встановленого цим Законом.

  • За умови наявності письмового висновку експерта, суб'єкта оціночної діяльності, суб'єкта господарювання щодо неможливості чи недоцільності реалізації арештованого майна боржника у зв'язку зі значним ступенем його зносу, пошкодженням або в разі якщо витрати, пов'язані зі зверненням на таке майно стягнення, перевищують грошову суму, за яку воно може бути реалізовано, арешт з майна боржника може бути знято за постановою виконавця.

"В усіх інших випадках арешт з майна чи коштів може бути знятий за рішенням суду. Зазначені у цій статті постанови можуть бути оскаржені сторонами у порядку, встановленому законом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців, які мають борги за комунальні послуги, депутати хочуть позбавити права керувати авто, виїжджати за кордон, користуватися зброєю і ходити на полювання.

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