В Україні за борги можуть заарештувати квартиру: в Мін'юсті розповіли, як діяти

В Україні у боржника в порядку забезпечення позову або в рамках виконавчого провадження часто накладається арешт на будинки і квартири. У разі закінчення виконавчого провадження він повинен бути знятим.

Про це у своєму роз'ясненні на сторінці Facebook повідомило Міністерство юстиції. Якщо ж борг не повернуть, то через суд можна забрати право власності на це майно.

У разі ухвалення судом рішення про зняття арешту з майна – він знімається за постановою виконавця не пізніше наступного дня, коли йому стало відомо про такі обставини.

Водночас:

Виконавець зобов'язаний зняти арешт із рахунку боржника не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від банку документів, які підтверджують, що на кошти, які знаходяться на рахунку, заборонено звертати стягнення згідно із Законом "Про виконавче провадження".

З майна боржника може бути знято арешт за постановою начальника відповідного відділу державної виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, якщо виявлено порушення порядку накладення арешту, встановленого цим Законом.

За умови наявності письмового висновку експерта, суб'єкта оціночної діяльності, суб'єкта господарювання щодо неможливості чи недоцільності реалізації арештованого майна боржника у зв'язку зі значним ступенем його зносу, пошкодженням або в разі якщо витрати, пов'язані зі зверненням на таке майно стягнення, перевищують грошову суму, за яку воно може бути реалізовано, арешт з майна боржника може бути знято за постановою виконавця.

"В усіх інших випадках арешт з майна чи коштів може бути знятий за рішенням суду. Зазначені у цій статті постанови можуть бути оскаржені сторонами у порядку, встановленому законом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців, які мають борги за комунальні послуги, депутати хочуть позбавити права керувати авто, виїжджати за кордон, користуватися зброєю і ходити на полювання.