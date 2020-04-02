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2 квітня • оновлено в 11:51
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В Україні з квітня підвищили пенсійний вік: хто залишиться без виплат

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В Україні з 1 квітня пенсійний вік для жінок збільшили на 6 місяців – з 59 до 59,5 років. Ще через 7 місяців збільшать вимоги і за стажем.

Детальніше про нові правила читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як збільшать пенсійний вік для жінок і чоловіків

У 2020 році українки, залежно від місяця народження, будуть виходити на заслужений відпочинок за різними правилами, які залежать від року народження. Ще з 2011 року в Україні поступово підвищується пенсійний вік для жінок. Щорічно його збільшують на 6 місяців, в результаті до 2021-го він складе 60 років. Час старту "заслуженого відпочинку" залежить від дати народження. В цьому році в 59 років вийдуть ті, хто народився пізніше 30 вересня 1960-го.

В Україні з квітня підвищили пенсійний вік: хто залишиться без виплат

Ще одна група тих, кому доведеться довше працювати, – ті, хто не виконали вимоги щодо стажу. В Україні поетапно підвищується вимога для виходу на пенсію в 60 років. У 2020-му це 27 офіційно відпрацьованих років. а в 2021-м – вже 28 років. В 2028-го кордон збільшиться до 35. Що це означає? Наприклад, якщо вам зараз 40 років, у вас вже має бути мінімум 15 років стажу.

Є три "двері". Перша – зовсім залишитися без пенсії. Таке майбутнє загрожує тим, хто офіційно не має і 15 років стажу. Друга – вийти на пенсію в 63 роки. Зараз для цього потрібно від 17 до 27 років стажу, а в 2028-м (останній етап підвищення вимоги) – від 25 до 35 років.

В Україні з квітня підвищили пенсійний вік: хто залишиться без виплат

Навіщо підвищувати пенсійний вік

Україна входить в топ-15 країн світу з найшвидшими темпами скорочення населення, згідно з даними ООН. Причому в найближчі десятиліття скорочення населення буде відбуватися за рахунок працездатних. За 5 років населення скоротиться на 18%, співвідношення між пенсіонерами і працюючими зросте майже вдвічі.

В таких умовах уникнути підвищення пенсійного віку не вдасться. З цим погоджуються і в правлячій партії. "Я думаю, що Україні потрібно йти на дуже плавне підвищення пенсійного віку, наприклад, на 1 місяць на рік, починаючи з 2023 або 2025 року, інакше ми своїх дітей прирікаємо на ще гіршу долю і гіршу пенсію. У той же час це не питання сьогоднішнього дня ", – заявляла ще до карантину ггава профільного комітету Галина Третьякова.

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Тема
Пенсія в Україні
Місце
Україна
Теги
підвищення пенсій Пенсійний фонд пенсії
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Гопак Агонійний
Гопак Агонійний
Це все плітки ахрессора. Гривня міцна як ніколи! Кевлар, а не гривня.Крємєнь!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Куда делось Шапиро?
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Економіка Особисті фінанси

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