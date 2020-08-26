В Україні з 1 вересня перерахують зарплати вчителям: кому і скільки додадуть

В Україні в результаті підвищення тарифних розрядів з 1 вересня зарплати вчителів зростуть приблизно на 6%.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Для прикладу, зараз вчитель може мати від 10-го до 14-го розряду. Оклад може становити від 3826 до 5087 грн, за новими правилами – від 4050 до 5385 грн.

Крім того, в постанові Кабміну говориться, що керівники бюджетних підприємств повинні зберігати різницю між зарплатами висококваліфікованих співробітників і працівників без спеціальних навичок. Для цього в уряді пропонують доплачувати до окладу спеціальні виплати.

"Голий" оклад бюджетника (тарифна ставка) не повинен бути менше, ніж 44,5% мінімалки. Крім самого окладу, вониі отримують різного роду надбавки, в результаті зарплату "дотягують" до рівня не менше мінімальної.

Нагадаємо, нова система оплати праці для педагогів буде введена до 2023 року. При цьому вже з наступного року всі українські вчителі отримуватимуть надбавку за престижність в розмірі 30% посадового окладу (ставки заробітної плати).

Як повідомляв OBOZREVATEL :