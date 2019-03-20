В Україні з 1 квітня розпочнеться масове відключення води: що відбувається

В Україні вже за 10 днів понад 1,3 тис. підприємств можуть залишитися без електроенергії. А серед них — водоканали, підприємства оборони, комунальний транспорт. В результаті по всій країні як мінімум можуть відключити воду.

Причина даної ситуації — новий закон про ринок електроенергії. Великі споживачі за 90 днів мали знайти собі постачальників "струму" на відкритому ринку, але з цим завданням не впоралися.

OBOZREVATEL з'ясував, хто і чому може залишитися без води та електроенергії вже з 1 квітня.

Головне:

великі споживачі повинні самі шукати постачальника електроенергії;

48 водоканалів не змогли знайти постачальника, а через 10 днів їх відключать від "струму";

водоканали заявляють, що без підвищення тарифів знайти нового постачальника їм не вдасться, отже, українці залишаться без води.

На порозі масових відключень: хто і як може постраждати

Згідно із законом юридичні особи, які не знайшли собі постачальника до 1 січня 2019-го, автоматично ставали клієнтами "Укрінтеренерго" (в законі його називають "постачальником останньої надії"). Але на те, щоб знайти собі іншого постачальника, дається всього 90 днів.

Відлік стартував 1 січня, а термін спливає вже 1 квітня. І якщо за цей час (залишилося 10 днів) понад 1300 підприємств не знайдуть собі постачальника, електроенергію їм просто відключать.

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У Національній комісії з питань енергетики і компослуг (НКРЕКП) OBOZREVATEL підтвердили: більш ніж 90 днів користуватися послугами "постачальника останньої надії" не можна, але якщо при цьому знайти собі іншу компанію всього на один місяць, можна буде знову повернутися до "Укрінтеренерго". "Безперервно не можна поставляти більше 90 днів", — зазначають у комісії.

Точно визначити, скільки підприємств залишиться без електроенергії з 1 квітня, складно. Деякі юрособи вже перебувають у процедурі підписання договорів, інші чекають на відключення. Наприклад, у Києві під загрозою опинилися 64 великих споживачі. У ДТЕК Київські електромережі заявляють: вже отримали повідомлення від постачальника "останньої надії" і будуть змушені відключити "струм". "Серед них два підприємства "Укроборонпрому"(завод "Маяк" і ДП "Київський науково-дослідний інститут гідроприладів"), "Центр державного земельного кадастру" (адмініструє базу даних всіх земельних ділянок), кіностудія Довженка, кілька підприємств КП "Київпастранс", будинки забудовника Войцеховського на Харківському шосе)", — пояснюють у ДТЕК Київські електромережі.

Але і це не найстрашніше. Досі не знайшли собі постачальників 48 водоканалів. Наприклад, Аульський, який забезпечує водою 70% Дніпропетровської області, розповідає віце-президент Асоціації водоканалів Ольга Бабій. Щоб подавати воду населенню, потрібні насоси. А вони працюють на електроенергії. Щойно водоканалам відключать "струм", українці залишаться без води.

Бабин пояснює: з 1 січня водоканалам підняли тарифи на електроенергію на 37%. При цьому у вартість кубометра води таке подорожчання не заклали. Як результат, вони накопичили сотні мільйонів боргів і почали працювати у збиток. Нацкомісія нібито підвищувати тарифи на воду відмовляється — з 1 січня жодному підприємству не переглянули ціни.

"Інший постачальник за наявності боргу не приходить на тендерну процедуру. Вони кажуть, що водоканал неплатоспроможний споживач, бо НКРЕКП при призначенні тарифу не передбачив подорожчання електроенергії", — розповідає Бабій.

"Кажуть, що водоканал неплатоспроможний споживач, бо НКРЕКП при призначенні тарифу не передбачив подорожчання електроенергії", — розповідає Бабій.

Якщо прості українці при подорожчанні "струму" для промислових споживачів змін на собі не відчувають, то при підвищенні тарифів на воду пропорційно зростають і суми у платіжках. А напередодні виборів такий крок був би "політично недоцільним".

У самій комісії кажуть, що є незалежними, а призначення тарифів питання аполітичне. При цьому в НКРЕКП зазначають: навіть якщо є борги, нового постачальника знайти можна. Мовляв, це не пов'язані між собою питання.

Звичайна європейська практика

Ринки електроенергії вже давно існують в усіх країнах Європейського Союзу. Саме директиви ЄС стимулювали запуск нової моделі надання комунальної послуги і в Україні. Головна ідея — порушити монополію і дати можливість кожному споживачу вибирати собі постачальника.

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В майбутньому це зачепить і населення, а наразі момент нововведення відчули на собі великі споживачі. До списку клієнтів "останньої надії" (ті, хто не знайшов собі постачальника вчасно) здебільшого потрапили державні та комунальні підприємства. І головна проблема у неплатоспроможності.

Щоб стимулювати підприємства самостійно шукати собі постачальника, тарифи "останньої надії" зробили значно вищими за звичайні ціни, а користуватися їхніми послугами можна не більше 90 днів поспіль. Але за ці 90 днів, наприклад, водоканали лише погіршили своє становище, накопичивши величезні борги за електроенергію.

Тож нині проблему доведеться вирішувати на державному рівні. Якщо відключення від електроенергії кіностудії українці можуть на собі не відчути, то відсутність води торкнеться всіх. І щоб вирішити цю проблему, залишилося всього 10 днів.

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