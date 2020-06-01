В Україні вводять нову монету в 10 грн: як виглядає

Національний банк України з 3 червня вводить в обіг нову монету номіналом 10 гривень.

Монета виготовлена з цинкового сплаву з гальванічним покриттям. Вона істотно відрізняється від монет номіналом 1, 2 і 5 гривень завдяки збільшеним розмірам та спеціальному грубому рифленню, повідомили на сайті НБУ.

Її діаметр становить 23,5 мм, вага – 6,4 г. На реверсі монети зображено портрет українського гетьмана Івана Мазепи, на аверсі в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщено номінал монети.

Вона буде мати рівний обіг з банкнотами, обмінювати їх буде не потрібно. Поступово НБУ виведе паперові 10 гривень з обороту.

Як писав OBOZREVATEL раніше, НБУ введе в обіг нову монету, яка присвячена нічному метелику.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!