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1 червня • оновлено в 09:08
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В Україні вводять нову монету в 10 грн: як виглядає

1.3т
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Національний банк України з 3 червня вводить в обіг нову монету номіналом 10 гривень.

Монета виготовлена з цинкового сплаву з гальванічним покриттям. Вона істотно відрізняється від монет номіналом 1, 2 і 5 гривень завдяки збільшеним розмірам та спеціальному грубому рифленню, повідомили на сайті НБУ.

Її діаметр становить 23,5 мм, вага – 6,4 г. На реверсі монети зображено портрет українського гетьмана Івана Мазепи, на аверсі в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщено номінал монети.

В Україні вводять нову монету в 10 грн: як виглядає

Вона буде мати рівний обіг з банкнотами, обмінювати їх буде не потрібно. Поступово НБУ виведе паперові 10 гривень з обороту.

Як писав OBOZREVATEL раніше, НБУ введе в обіг нову монету, яка присвячена нічному метелику.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна
Тег
національний банк України
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