В Україні ввели нові правила для безробітних: як отримати виплату

В Україні Кабінет міністрів ввів нові правила оформлення допомоги по безробіттю. Якщо раніше для цього потрібно було йти в Цент зайнятості, тепер виплату можна оформити в мережі.

Про це на офіційній сторінці Facebook повідомляє прем'єр-міністр Денис шмигають. "На засіданні ми підтримали запуск експериментального проекту оформлення статусу безробітного та отримання допомоги по безробіттю онлайн через портал "Дія". Раніше для цього потрібно було особисто приходити до центру зайнятості або за спрощеною процедурою відправляти заявку по електронній пошті", – повідомляє прем'єр.

Тепер, щоб оформити статус безробітного, необхідно:

авторизуватися на порталі "Дія" - https://diia.gov.ua/;

вибрати відповідну послугу;

заповнити анкету і прикріпити певний перелік документів.

Вся процедура займатиме приблизно 10 хвилин, а термін розгляду заявок в центрі зайнятості в період карантину не повинен перевищувати одного робочого дня.

"Ще раз закликаю всіх, хто втратив роботу, надсилати заявки до центрів зайнятості для отримання допомоги. Підкреслю, що у Фонді боротьби з COVID-19 передбачена фінансова підтримка Фонду соцстрахування і Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття", – повідомляє прем'єр.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, уряд України планує створити в країні близько півмільйона робочих місць при цьому зарплата буде варіюватися від 6 до 8 тисяч грн.

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