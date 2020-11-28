В Україні ввели день співробітника фінансового моніторингу: звернення глави служби

Президент Володимир Зеленський підписав указ № 523/2020, яким в Україні 28 листопада запровадили День працівника системи фінансового моніторингу. З цієї нагоди своїх колег привітав Голова Державної служби фінмону України Ігор Черкаський.

Відповідне звернення він опублікував на своїй сторінці Facebook. "Саме в цей день у 2002-му Верховною Радою України було ухвалено перший в історії незалежної України Закон про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, яким започатковано національну систему фінансового моніторингу", – написав Черкаський.

Він вважає, що запровадження президентом України за поданням Кабінету Міністрів України цього професійного дня – визнання високого авторитету заходів, що вживаються учасниками національної системи фінансового моніторингу та значних результатів її роботи.

"Переконаний, що зазначений крок безумовно позитивно вплине на реалізацію міжнародного співробітництва України з FATF та Комітетом Ради Європи MONEYVAL.

Щиро вітаю з цією урочистою подією колектив Держфінмоніторингу та працівників всіх учасників національної антилегалізаційної системи, що представлені нашими партнерами – державними та правоохоронними органами, суб’єктами первинного фінансового моніторингу, громадськими та саморегулівними організаціями сфери фінансового моніторингу.

Українська національна система протидії відмиванню кримінальних доходів та фінансуванню тероризму планомірно удосконалюється з урахуванням міжнародних зобов’язань України.

Лише за останній час прийнято сучасне законодавство, що відповідає світовим стандартам, удосконалено міжвідомче та міжнародне співробітництво, а приватний сектор продуктивно підтримує та активно бере участь у цьому процесі.

Результати роботи дають можливість твердо та з гідністю відмітити про нашу налаштованість направляти всі свої зусилля і потенціал на подальший розвиток національної системи фінансового моніторингу.

Продовжуємо наполегливо працювати на користь українського суспільства та підвищення міжнародного авторитету України!", – написав голова служби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Державна служба фінансового моніторингу представила звіт про проведення Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.