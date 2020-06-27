В Україні введуть великі штрафи за борги з комуналки: законопроєкт

В Україні хочуть ввести штрафи за комуналку, які не діють під час пандемії коронавірусу.

В Україні можуть ввести штрафи за комуналку в розмірі до 50% від суми боргу. Покарання буде залежати від того, як довго накопичується заборгованість.

Про це йдеться в законопроєкті №3613 під авторством низки нардепів від "Слуги народу". Як розповідає OBOZREVATEL експерт у сфері ЖКП Олексій Ковш, з 20 травня українці повинні віддавати тільки невелику пеню за борги (на час карантину її скасували). Її розмір становить усього 0,01% за кожен день прострочення платежу (рахується після 20-го числа).

За рік пеня може скласти лише близько 3,6%. Така сума, впевнений Ковш, не злякає жодного з боржників. У новому законопроєкті "Слуга народу" пропонує ввести додаткове поняття "штрафів за несплату житлово-комунальних послуг".

якщо сукупний борг досяг річної вартості комуналки – штраф у 20%;

сукупний борг у розмірі дворічних платежів – штраф у 30%;

сукупний борг у розмірі трирічних платежів – штраф у 50%.

В Україні різко посилять штрафи за борги з комуналки 24tv.ua

Одночасно з тим буде діяти й пеня. Наприклад, якщо ви три роки не платите за комуналку й за цей час отримали мінус 36 тис. грн, розмір пені складе всього 10,8%. Водночас за новими правилами, крім 10,8% пені, доведеться заплатити і 50% штрафу.

"Фактично значно посилюється покарання за несплату житлово-комунальних послуг, крім того, змінюється й інструмент для стягнення такого боргу. Ці пропозиції повністю повторюють закладені в меморандум умови і, на мою думку, цілком виправдані", – розповідає Ковш.

Борги вже досягли рекордних позначок. Так, українці заборгували за комуналку 63,1 млрд грн. За поставку й розподіл газу винні 25,6 млрд, борг за електроенергію сягнув 5,9 млрд, за центральне опалення та гарячу воду – 20,5 млрд, за воду – 5,3 млрд, а за утримання будинків та прибудинкової території – 4, 9 млрд грн.

Детальніше про те, як зможуть стягнути штрафи, читайте тут (дозволять заарештовувати зарплати й навіть забирати квартири).

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на час карантину ввели нові правила оплати комунальних послуг із субсидією. Норму, яку компенсує державна допомога, збільшили на 50%.