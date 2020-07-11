В Україні введуть нульову декларацію: кому і скільки доведеться заплатити

В Україні вже найближчим часом можуть запустити нульову декларацію. Всім бажаючим запропонують легалізувати майно, отримане від тіньових доходів. При цьому доведеться заплатити невеликий податок.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Рівень тіньової економіки досі найвищий у Європі. Про амністію говорять уже кілька років, її обіцяв запровадити президент Володимир Зеленський ще під час передвиборчої кампанії. Нардепи вже напрацювали проєкт амністії, деталі якого все ще обговорюються.

Законодавці пропонують встановити ставку від 2,5% (якщо гроші витрачали на купівлю державних цінних паперів) до 10% (за все майно, крім нерухомості, авто, прав інтелектуальної власності).

В якому вигляді можуть запустити нульову декларацію:

дохід до 100 тис. грн буде амністовуватися автоматично і без сплати податків;

амністовувати не можна гроші, отримані корупційним або злочинним шляхом. Тобто легалізувати можна тільки неврахований прибуток, зарплати в конверті, зароблене в "тіньовому секторі", але не вкрадене;

з нерухомості, валюти, прав інтелектуальної власності, прав на майно юридичних осіб, авто треба буде заплатити податок 5%;

з усієї іншої власності доведеться заплатити податок 10%;

якщо гроші витратили на купівлю ОВДП, то заплатити доведеться податок 2,5%;

всі легалізовані гроші треба покласти в банк мінімум на рік;

декларації заповнюватимуться добровільно, а подану інформацію не можна використовувати для того, щоби притягти платника податків до відповідальності.

В Україні запустять податкову амністію Pixabay

Керуючий партнер Baker Tilly Ukraine Олександр Почкун впевнений: податкова амністія в Україні необхідна, тим більше з урахуванням того, що бізнес зобов'язали декларувати контрольовані іноземні компанії.

"Чимало українських підприємств структуровані через іноземні юрисдикції. Часто це роблять не для податкової оптимізації, а для того, щоб усі суперечки відбувалися в іноземній юрисдикції. В цивілізованих судах обстоювати свої права простіше. Не завжди це можна зробити просто і відкрито. Це робили через дарування, номінальних директорів тощо. Зараз компаніям, власникам треба декларувати свої права володіння. І тут виникає питання можливості регуляторного тиску на декларанта", – пояснив у коментарі OBOZREVATEL Почкун.

"Прощення" відбуватиметься лише раз. Вже у другій декларації, якщо витрати не відповідатимуть матеріальному становищу, в ДПС можуть поцікавитися: де взяли гроші і як це відображено в декларації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні підготували концепцію податку на виведений капітал, який може замінити податок на прибуток.

В Україні, щоб запевнити заповіт, підтвердити підпис або написати довіреність, доведеться платити в десятки разів більше. Державне мито на нотаріальні послуги пропонують підвищити в 17-750 разів (залежно від послуги). Відповідні нововведення описані в законопроекті №3236-1, який зареєстрував нардеп від "Слуги народу", глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.