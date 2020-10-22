В Україні введуть нові податкові декларації та запропонують амністію: чого хоче Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час свого звернення до Верховної Ради вкотре заявив, що українців чекає податкова амністія. Ця не нова обіцянка обговорюється не перший рік, проте досі залишається всього лише проєктом.

Про те, чого чекати від податкової амністії в Україні, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Навіщо взагалі потрібна амністія?

В Україні близько 30% ВВП перебувають у тіні (оцінки Мінекономрозвитку). За роки незалежності в тіньовій економіці заробили мільярди. Українці досі отримують частину або всю зарплату в конвертах. Накопичені заощадження, куплену валюту або інші цінності навіть за бажанням узаконити складно: у податковій повинні з'явитися обґрунтовані питання. Нульова декларація цю проблему може розв'язати.

Ідея проста: якщо щось заробив у тіні, задекларуй і спи спокійно. Амністію підтримують і податкові експерти, і нардепи, і навіть міжнародні партнери. Уже є готовий законопроєкт, але з якоїсь причини його досі не ухвалюють.

Як проведуть податкову амністію?

Ідей є кілька, яка з них буде відображена у фінальному законопроєкті – поки невідомо. OBOZREVATEL проаналізував зареєстрований законопроєкт №1232 і нижче наводить головні пункти (у фінальному варіанті частину норм можуть переглянути):

дохід до 100 тис. грн буде амністуватися автоматично й без сплати податків;

амністувати не можна гроші, які отримано корупційним або злочинним шляхом. Тобто легалізувати можна тільки неврахований прибуток, зарплати в конверті, зароблене в "тіньовому секторі", але не вкрадене;

з нерухомості, валюти, прав інтелектуальної власності, прав на майно юридичних осіб, авто потрібно буде заплатити податок 5%;

з усієї іншої власності доведеться заплатити податок 10%;

якщо гроші витратили на купівлю ОВДП, то заплатити доведеться податок 2,5%;

усі легалізовані гроші потрібно покласти в банк щонайменше на рік;

декларації будуть заповнюватися добровільно, а подану інформацію не можна використовувати для того, щоб залучити платника податків до відповідальності.

Податковий експерт Олександр Почкун ідею нульової декларації підтримує. Але водночас зазначає в коментарі OBOZREVATEL: нововведення в жодному разі не повинно стосуватися держслужбовців. Таке "прощення" відбуватиметься тільки один раз. Уже в другій декларації, якщо витрати не відповідатимуть матеріальному становищу, у ДПС можуть поцікавитися: де взяли гроші і як це відображено в декларації.

Чому податкова амністія може провалитися?

Податкова амністія може успішно пройти лише за двох умов:

Перша – повинні бути гарантії, що за легалізовані активи не буде жодного покарання. Якщо влада візьме на себе зобов'язання "пробачити" заробіток у тіні, то повинні будуть дотримуватися його. Крім того, сама інформація має бути конфіденційною.

Друга – тих, хто вирішить не легалізувати свої активи, повинні жорстко карати. Інакше стимулів виходити з тіні і платити навіть невеликий податок не буде.

"У нас уже була спроба податкової амністії, багато компаній задекларували, податкова до них претензій не мала, але слідом прийшли СБУ, ГПУ тощо. Амністія передбачає дотримання законів. Якщо держава візьме на себе роль контролю за дотриманням прав, тоді це працюватиме", – пояснює податковий експерт.

Податкову амністію вже провели в Аргентині, Бразилії, Індонезії, Італії. У цих країнах тривалий час процвітала тіньова економіка. Громадянам запропонували узаконити все, що заробили без сплати податків, але водночас віддати державі кілька відсотків.