В Україні введуть абонплату на воду і тепло: скільки заплатимо

Абонентська плата на воду і тепло буде розраховуватися за формулою, що не залежить ні від метражу, ні від кількості прописаних в квартирі і в середньому становитиме близько 30 грн за опалення и 15-20 грн за воду.

Про це в ексклюзивному OBOZREVATEL коментарі заявив аналітик Асоціації міст України Олег Гарник.

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Абонплата, штрафи і відключення: українців чекає сюрприз з комуналкою

"Абонплата на тепло і воду передбачена новою редакцією Закону "Про житлово-комунальні послуги". Закон має вступити в силу з 10 червня 2018 року, але не факт, що це станеться, так як на даний момент розглядається можливість відстрочки вступу в силу цього закону. Річ у тім, що є проблеми з підзаконними нормативними актами і тому вступ в силу даного документа зараз викликає сумніви", - зазначив експерт, підкресливши при цьому, що абонплата стосуватиметься кожної послуги окремо.

"Абонплата стосуватиметься кожної послуги окремо: постачання гарячої води, постачання холодної води та постачання теплової енергії", - заявив експерт, підкресливши при цьому, що на кожен вид послуги буде нараховуватися окрема абонплата.

"Абонплата буде сплачуватися тільки в тому випадку, коли укладється індивідуальний договір з постачальниками послуг або коли таке рішення приймає ОСББ". - сказав Гарник. "Орієнтовна вартість абонплати за тепло на сьогоднішній день складає близько 30 грн для кожної квартири. Абонплата на воду - 15-20 грн. Примітно, що розмір абонплати не буде залежати від кількості прописаних в квартирі та від метражу, бо сама по собі абонплата - це всього лише плата за підключення до системи і не більше того. Тобто мешканці однокімнатної і трикімнатної квартир будуть платити однакову абонплату", - зазначив експерт, підкресливши при цьому, що абонплата не стосуватиметься газу та електричної енергії.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Україна для отримання чергового кредитного траншу від МВФ має виконати цілий ряд вимог, серед яких введення абонентських плат на опалення і газ . Оновлену версію меморандуму з МВФ президент, глава НБУ і міністр фінансів підписали ще в минулому році. Одні з невиконаних умов: введення абонплати на газ і опалення.

Найближчим часом в Україні можуть ввести абонентську плату на опалення і воду . Дане нововведення прописано в законі "Про житлово-комунальні послуги", який набуває чинності 10 червня. Відповідно до закону в Україні для споживачів комунальних послуг буде введено таке поняття як "плата за абонентське обслуговування". Як наголошується в роз'ясненнях до закону, це сума, яку споживач платить виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку (крім послуг з постачання газу і електроенергії).